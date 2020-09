Premnitz

Die nächste Sitzung der Premnitzer Stadtverordneten am 10. September ab 17 Uhr im Saal der Oberschule wird nach der Tagung im Juni die zweite sein, die unter Corona-Bedingungen stattfindet. Das sollte keine weiteren Probleme bereiten, denn nachdem letztens die Sitze auf Abstand gestellt worden waren, ist alles glatt über die Bühne gegangen. Masken und Desinfektionsmittel standen auf Wunsch zur Verfügung.

15 Beschlüsse stehen an

Die Tagesordnung ist für Premnitzer Verhältnisse ungewöhnlich lang. Nach den einführenden Worten des Bürgermeisters und einer Informationsvorlage stehen 15 Beschlussvorlagen und eine Anfrage der CDU-Fraktion zur Stand des Grundwassers zur Debatte.

Die weitreichendste Wirkung sollte der Beschluss der Prioritätenliste der Investitionen im Jahr 2021 haben. Bislang geht man davon aus, dass 22 Maßnahmen finanziert werden können. Die größte Ausgabe im nächsten Jahr und auf Platz 1 der Liste gesetzt ist der Ausbau der Bunsenstraße mit 490.000 Euro. Weil das Land die Anliegerbeiträge abgeschafft hat, muss die Stadt alles aus eigenen Mitteln bezahlen.

Schulanbau in Frage

Das teuerste Projekt würde die Erweiterung der Grundschule Am Dachsberg durch einen zweiten Anbau sein. Mit stattlichen 730.000 Euro ist dieses Vorhaben auf Platz 2 gesetzt. Doch da die Stadt dafür beim Land 540.000 Euro Fördermittel beantragt hat, sie ohne diese Gelder mit Eigenmitteln allein nicht bauen kann und das Land den Antrag kürzlich zurück geschickt hat, ist dieses Projekt in Frage gestellt. Das Land muss für sich erst noch klären, wie viel Geld für den Corona-Rettungsschirm gebraucht wird und was für Fördermittel genommen werden kann.

Weit nach vorn in der Tagesordnung ist die Katzenkastrations- und Kennzeichnungsverordnung gesetzt worden, die am 1. Januar 2021 in Kraft treten soll. Premnitz würde die erste Gemeinde im Kreis sein, die sich so eine Verordnung gibt. Sie will damit dem Trend den Kampf ansagen, dass immer mehr Katzen wild leben und in einen sehr schlechten Zustand geraten. In Ausschusssitzungen hatte es Gegenstimmen gegeben.

