Premnitz: Testergebnisse überwiegend negativ

Vor zwei Wochen ist in Premnitz das kommunale Testzentrum eröffnet worden. Rund 500 Menschen haben sich seitdem testen lassen, der Anteil der positiven Ergebnisse war verhältnismäßig gering.

Ralf Engeleiter, der Chef des kommunalen Testzentrums in Premnitz, hat den Überblick, was in seinen Räumen geschieht. Quelle: Bernd Geske