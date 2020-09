Premnitz

Polizei und Feuerwehr rückten am Montagabend gegen 22 Uhr zum Einsatz aus, weil ein Bürger einen hellen Feuerschein aus dem Bereich des Wiesenweges in Premnitz gemeldet hatte. Es stellte sich heraus, dass ein Anwohner seine Feuerschale in Betrieb genommen hatte.

Es war offenkundig eine Zeit lang etwas größer geraten, so dass der Feuerschein auch in größerer Entfernung zu sehen war. Der Anwohner wurde belehrt und die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

Von MAZ