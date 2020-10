Premnitz

Die Mozartstraße war 2018 das letzte Projekt dieser Art, bei dem die Stadt Premnitz noch Anliegerbeiträge für den Ausbau einfordern konnte. Weil das Land 2019 das Erheben dieser Beiträge abgeschafft hat, gibt es für die Kommunen diese anteilige Finanzquelle für die Straßenerneuerung nicht mehr. Das Land hatte zwar zugesagt, den Kommunen für die ausbleibenden Anliegerbeiträge einen Ausgleich zu zahlen. In Premnitz laufen aber trotzdem wachsende Fehlbeträge auf.

Die kleine Industriestadt kann für die Entwicklung auf diesem Gebiet als Beispiel dienen, weil dort seit 1992 jedes Jahr eine oder mehrere Straßen erneuert werden.

Diskussion seit 2018

Schon als 2018 der Ausbau der Mozartstraße lief, nahm landesweit die Diskussion immer mehr Fahrt auf, dass Anliegerbeiträge abgeschafft werden sollten. Die Freien Wähler hatten begonnen, dafür Unterschriften zu sammeln. Nach und nach sprangen immer mehr andere Parteien auf das Thema auf. In Premnitz wurde auch zeitweise die Frage diskutiert, ob für die Mozartstraße vielleicht besser keine Anliegerbeiträge mehr erhoben werden sollten.

Der Ausbau der Mozartstraße, die im Dezember 2018 offiziell wieder freigegeben wurde, hat 602.000 Euro gekostet, berichtet Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD). Durch Anliegerbeiträge seien 106.000 Euro wieder eingenommen worden. Drei von den insgesamt 16 Anliegern hätten bei der Verwaltung Widerspruch eingelegt. Alle drei Widersprüche seien zurück gewiesen worden.

Alle Anlieger hätten die verlangten Ausbaubeiträge bezahlt, sagt der Bürgermeister. In einem Fall sei noch ein Verfahren anhängig, in dem es um die Höhe der von der Stadt geforderten Summe gehe. Die Straßenausbaumaßnahme an sich sei aber abgeschlossen.

Obwohl das Land die Beiträge abgeschafft hatte, setzte die Stadt Premnitz ihren Straßenausbau wie geplant fort. In der Siedlung wurden 2019 Eichen-, Akazien- und Heideweg ausgebaut. Das Land hatte zugesagt, den Kommunen einen Ausgleich für die nun fehlenden Anliegerbeiträge zu zahlen. Aufgrund des Premnitzer Straßennetzes wurden der Stadt fortan pro Jahr 83.000 Euro zugesagt. Das war deutlich weniger, als in den Jahren zuvor durch Anliegerbeiträge herein gekommen war. Rund ein Drittel der Bausumme konnte damit zuvor durchschnittlich beglichen werden.

Fehlbetrag von 30.000 Euro

Bei der Endabrechnung der drei Straßen von 2019 sei heraus gekommen, berichtet Ralf Tebling, dass noch ein Fehlbetrag von rund 30.000 Euro offen war. Tatsächlich habe das Land neben den genannten 83.000 Euro noch die weiteren 30.000 Euro übernommen. Das beruhte auf der Zusage, erklärt er, das Land werde die ausbleibenden Anliegerbeiträge ausgleichen.

Zwischenzeitlich ist es der Stadt Premnitz dann gelungen, die jährliche Straßenausbau-Zuwendung vom Land von 83.000 auf 97.000 Euro anheben zu lassen. Sie hatte eine eigene Berechnung vorgelegt, die vom Land auch anerkannt worden ist.

Wie weit das allerdings auch in diesem Jahr klappt, ist noch nicht klar. Wie geplant wird 2020 die Ringstraße in Mögelin ausgebaut. Mit einer Länge von rund einem Kilometer und einer Bausumme von 950.000 Euro ist es das größte Straßenvorhaben der Stadt seit vielen Jahren. Bei der ersten Berechnung hatte man Einnahmen von 370.000 Euro durch Anliegerbeiträge eingeplant, sagt der Bürgermeister.

Da die Anliegerbeiträge aber zwischenzeitlich abgeschafft worden sind und die Stadt vom Land jetzt 97.000 Euro pro Jahr für Straßenausbau bekommt, bleibt in der Endabrechnung noch ein Fehlbetrag von stattlichen 250.000 Euro übrig. „Wir müssen das natürlich jetzt erst einmal alles bezahlen“, teilt Tebling mit. Er habe aber deutliche Zweifel daran, dass das Land auch diese Summe für Premnitz erstatten wird.

Geld für 400 Kommunen

Dadurch, dass das Land nun allen rund 400 Kommunen den Ausgleichsbetrag für entgangene Anliegerbeiträge zahlt, seien sie alle auch dazu veranlasst, Straßen auszubauen. Für alle Kommunen die fehlenden Ausbaubeiträge zu erstatten, das werde das Land gar nicht durchhalten, denkt der Premnitzer Bürgermeister.

Auch mit diesen finanziell weniger schönen Aussichten macht die Stadt Premnitz beim Straßenausbau aber keine Abstriche. Vor kurzem hat sie ihren Plan für 2021 bis 2025 beschlossen. Demnach sollen so viele Strecken neu gemacht werden wie noch nie seit 1992.

