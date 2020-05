Premnitz

Ein unruhiges Wochenende erlebten die Einsatzkräfte der Premnitzer Feuerwehr. Gegen 23 Uhr musste am Samstagabend auf einem Gartengrundstück Am Fenn ein Schwelbrand gelöscht werden. „Dort schwelte es aus einer 200-Liter-Tonne“, so Müller. Unter anderem hätten sich Plastikteile in der Tonne befunden. Deshalb habe es eine erhebliche Rauch- und Geruchsbelästigung gegeben. Weil der Besitzer des Gartengrundstücks nicht anzutreffen war, verschafften sich die Feuerwehrleute Zutritt und löschten den Tonnenbrand. 33 Einsatzkräfte waren rund eine Stunde lang in Aktion. Einige von ihnen musste wenige Stunden später schon wieder los. Ein Stück Waldboden unweit der Gartensparte brannte. „Uns ist es gelungen, das Feuer schnell zu löschen“, so Müller. Viel Schlaf habe es in der Nacht allerdings nicht gegeben.

Brand einer Mülltonne in der Sparte am Fenn: Über 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Quelle: Kay Harzmann

Von Markus Kniebeler