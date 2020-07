Premnitz

Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende in zwei Firmengebäude im Bereich der Stadt Premnitz ein. Am Sonntagnachmittag entdeckte ein Mitarbeiter eines Betriebes im Ortsteil Döberitz, dass ein Fenster aufgebrochen worden war, und informierte die Polizei. Im Inneren des Gebäudes war eine Bürotür gewaltsam geöffnet worden und sämtliche Räume wurden durchwühlt. Die Diebe ließen schließlich Bargeld mitgehen.

Aus einem Gebäude an der Fabrikenstraße entwendeten Einbrecher am Wochenende elektrische Werkzeuge und Lebensmittel. Die Diebe hatten eine Eingangstür aufgebrochen, um ins Innere zu gelangen. Der entstandene Sachschaden liegt bei 150 Euro. Polizisten suchten nach Spuren und nahmen eine Anzeige auf.

Von MAZ