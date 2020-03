Premnitz geht den Stadtumbau neu an

Premnitz

Die Stadt Premnitz muss ihren Stadtumbau noch einmal komplett neu angehen. Die Förderbedingungen des Landes werden anders ausgerichtet, dem muss die Stadt ihre Strategie anpassen. Auf ihrer letzten Sitzung haben die Stadtverordneten deshalb eine neue Gebietskulisse für das künftig geltende Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ beschlossen.

Künftig sollen die Stadtumbaumaßnahmen nur noch im Gebiet Johannes-R.-Becher-Straße, Anne-Frank-Straße, Nexö-Straße und Thomas-Mann-Straße stattfinden. Bislang hatte die Stadt auch noch Maßnahmen am Dachsberg, am See und im Bereich Bergstraße/Bunsenstraße vorgesehen. Davon muss man sich verabschieden.

Auf den Abrissflächen sind neue zweigeschossige Wohnhäuser gebaut worden. Quelle: Bernd Geske

Wie die stellvertretende Bürgermeisterin Carola Kapitza erklärt, hat es im Herbst des vergangenen Jahres in Potsdam eine Beratung mit Vertretern des Ministeriums für Infrastruktur und des Landesamtes für Bauen und Verkehr gegeben. Dabei sei den Vertretern der Stadt Premnitz mitgeteilt worden, dass die künftige Gesamtmaßnahme nur im Bereich des Stadtzentrums gewisse Erfolgsaussichten hat.

Das Ministerium befürworte grundsätzlich eine Aufnahme der Stadt Premnitz in das künftige Programm, sagt Carola Kapitza. Das aber nur unter gewissen Voraussetzungen.

17 Hektar groß

Als allerersten Schritt, um diese Voraussetzungen zu erfüllen, haben die Stadtverordneten die deutlich verkleinerte Gebietskulisse beschlossen, die eine Größe von 17 Hektar hat. Dieser annähernd rechteckigen Fläche sollen nach dem Wunsch der Premnitzer zwei Ausläufer hinzu gefügt werden, wenn das Ministerium dabei mitgehen würde. Einmal in Richtung zum Havelspielplatz, um diesen mit aufzunehmen, und das andere Mal bis zur Steinbogenbrücke über die Bundesstraße.

Der Verwaltung, den Stadtverordneten und den Vertretern der beiden großen Vermieter Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft (PWG) und Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) kommt nun die Aufgabe zu, konkrete Maßnahmen für das neu festgelegte Gebiet zu entwickeln. Das Konzept muss zeitlich so fertig werden, dass damit bis zum 30. November die Fördermittel beantragt werden können.

Stadtumbau Premnitz Im September 2016 hatten die Premnitzer Stadtverordneten ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Insek) beschlossen. Das Insek ging davon aus, dass bis 2030 in der Stadt bis zu 1000 Wohnungen abgerissen werden sollen, um den Leerstand zu begrenzen. Ende 2018/Anfang 2019 ist das Insek dann schon wieder überarbeitet worden. Das neue Konzept ging davon aus, dass bis 2030 nur noch 444 Wohnungen abgerissen werden. Das Land plant jetzt, ein neues Programm für den Stadtumbau aufzulegen. Es wird wahrscheinlich „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ heißen. Um in dieses Programm zu gelangen, muss die Stadt Premnitz ihr Umbaukonzept erneut fortschreiben. Der erste Schritt dazu war die Festlegung einer verkleinerten Gebietskulisse im Stadtzentrum.

Diese Aktivitäten, die durch Vorgaben aus Potsdam begründet sind, werden nun noch ergänzt durch eine freiwillige Premnitzer Initiative, die auf eine Beschlussvorlage der Fraktion CDU/Grüne zurückgeht. Einstimmig mit einer Enthaltung hatten die Stadtverordneten auf ihrer letzten Sitzung dem Antrag zugestimmt.

Demnach ist die Verwaltung beauftragt worden, einen Nutzungs- und Gestaltungsplan für einen innerörtlichen Uferstreifen an der Havel zu erarbeiten. Es geht um den Bereich von der Aussichtsplattform bis zum früheren ADMV-Gelände. Laut CDU/Grünen soll der Plan die Grundlage dafür sein, in diesem Bereich weitere touristische Anziehungspunkte schaffen und das Freizeit- und Erholungsangebot der Stadt zu verbessern.

Bürgerdialog gewünscht

Die Verwaltung soll einen Bürgerdialog über die beschriebenen Flächen anregen. Die finanziellen Mittel für die Erstellung von konkreten Planunterlagen sollen in die Prioritätenliste für 2022 eingestellt werden. Der fertige Plan soll den Stadtverordneten bis Ende Dezember 2022 zur Entscheidung vorgelegt werden. Zwischenberichte werden für Dezember 2020 und Dezember 2021 gewünscht.

Die Premnitzer hatten eigentlich im September 2016 ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Insek) beschlossen, das bis ins Jahr 2030 gelten sollte. Damals war das einprägsame Ziel formuliert worden, dass bis 2030 in Premnitz 1000 Wohnungen abgerissen werden sollen.

Nur noch 444 Wohnungen

Ende 2018 wurde dieses Konzept dann aber noch einmal überarbeitet. In der Fortschreibung ging man davon aus, dass bis 2030 nur noch 444 Wohnungen abgerissen werden. In den letzten Jahren habe sich gezeigt, so die Begründung, dass der Bevölkerungsverlust der Stadt sich verlangsamt hat. Durch das Land veranlasst, muss nun also schon wieder ein neues Konzept geschrieben werden.

Von Bernd Geske