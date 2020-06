Premnitz

Auf eine eher unscheinbare Art und Weise hat die Stadt Premnitz jetzt Abschied genommen von den Eheleuten Ulrike und Stefan Behrens, die das Leben der Stadt in den letzten Jahren deutlich mit geprägt haben. Mit einem einstimmigen Votum bei einer Enthaltung haben die Stadtverordneten entschieden, dass ihr Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „ Mozartstraße 1“ aus dem Jahr 2013 nun aufgehoben werden soll.

In diesem B-Plan, der niemals aufgestellt worden ist, kommt der Grundkonflikt zwischen den Genehmigungsbehörden und dem Ehepaar Behrens zum Ausdruck, der im Februar dieses Jahres plötzlich eskalierte. Mit wenigstens zwei E-Mails voller Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung und ihr Umfeld in Premnitz hatten Ulrike und Stefan Behrens angekündigt, die Stadt verlassen zu wollen. Von einer „Hexenjagd im 21. Jahrhundert“ haben sie geschrieben. Ihr Hauptärger war: Sie hatten keine Genehmigung bekommen, die von ihnen gewünschte große Kunsthalle zu bauen.

Im Bereich der Bäume hinten sollte die Kunsthalle gebaut werden. Quelle: Bernd Geske

Kaum hatten die Eheleute Behrens die frühere Direktorenvilla und zwischenzeitliche Kita bezogen und ihr Kunsthaus „Villa am See“ im Juli 2013 mit zwei Tagen der offenen Tür sehr erfolgreich eröffnet, da kündigten sie an, auf ihrem Grundstück eine große Kunsthalle mit 900 Quadratmetern Fläche und sechs Metern Höhe bauen zu wollen. Die Villa allein sei zu klein zur Präsentation ihrer mehr als 1000 Werke der deutschen Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts.

Das Vorhaben wurde von den Stadtverordneten damals positiv aufgenommen. Extra, um die Kunsthalle zu ermöglichen, hoben sie die Erhaltungssatzung der Stadt auf, die nach der Wende beschlossen worden war. Man hatte darin festgelegt, dass die Bebauung im Bereich um den See so erhaltenswert sei, dass möglichst wenig daran verändert werden soll. Eine hohe Kunsthalle in moderner Bauweise hätte nie dort hin gepasst. Durch die Aufhebung der Erhaltungssatzung war das erste Hindernis beseitigt.

Die Einfahrt zum Grundstück Mozartstraße 1 heute. Quelle: Bernd Geske

Als die Eheleute Behrens beim Landkreis aber den Bau ihrer Kunsthalle beantragten, zeigte sich noch ein zweites Hindernis. Die geplante Halle würde sich in die Umgebungsbebauung nicht einfügen, trug das Bauordnungsamt ein Argument vor, das wenig überraschend wirkte. So war es ja auch tatsächlich vorgesehen.

Die Stadt Premnitz schlug nun vor, extra für das Grundstück der Villa am See den B-Plan „ Mozartstraße 1“ aufstellen zu lassen. In Abstimmung mit dem Landkreis, so lautete damals die Begründung, sei das die einzige Möglichkeit, doch noch eine Baugenehmigung für die gewünschte Kunsthalle zu erhalten. In den B-Plan hätte man schreiben müssen, dass auf dem Grundstück eine große Kunsthalle errichtet werden soll. Wäre er nach allen Verfahrensschritten genehmigt worden, wäre der Weg frei gewesen.

Kosten 15.000 Euro

Allen Beteiligten war aber immer klar, dass die Stadt die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht übernehmen würde. Das müssten die Eheleute Behrens selbst bezahlen. Sie hatten bei der Stadt auch die Aufstellung des B-Plans beantragt. Die Verwaltung hatte ihnen mehrere Büros empfohlen, die solche Pläne fachgerecht aufstellen können. Die Kosten hätten wohl bei 15.000 Euro gelegen.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist indes niemals in Auftrag gegeben worden. Die Eheleute Behrens leiteten keine weiteren Verfahrensschritte ein. Deshalb hat die Verwaltung bei ihnen im Oktober 2015, im September 2018 und November 2019 nachgefragt, ob weiter am Verfahren gearbeitet werden soll, hat Fachbereichsleiterin Carola Kapitza den Stadtverordneten berichtet. Es sei keine Antwort gekommen.

Letzter Brief April 2020

Als dann Medienberichte umgingen, Ulrike und Stefan Behrens würden aus Premnitz wegziehen wollen, habe man sie im April 2020 letztmalig angeschrieben und ihnen mitgeteilt, den Aufstellungsbeschluss des B-Planes aufheben zu wollen.

Stefan Behrens teilte der Verwaltung aber kürzlich mit, dass er sein Mandat für die Stadtverordnetenversammlung (SVV) aufgibt. Als erster und bislang einziger Bewerber für die Grünen in Premnitz war er im Mai 2019 in die SVV eingezogen. Ulrike und Stefan Behrens sollen nun auf eine spanische Insel umgezogen sein.

Von Bernd Geske