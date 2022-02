Vom EEW Premnitz wird eine 20 Kilometer lange Leitung zu den Stadtwerken Brandenburg an der Havel gebaut. Die Rohre müssen bei Gapel oberirdisch verlegt werden. Warum das so ist, hat sich der Bürgermeister der Stadt Premnitz von Gunter Haase, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke in Brandenburg, erklären lassen.