Premnitz will Impftage für Senioren in der Stadt

Premnitz

Die Stadt Premnitz will noch einmal mit Nachdruck darauf hinweisen, dass sie fordert, dort Corona-Impftage für Senioren anzubieten, die nicht in Pflegeeinrichtungen wohnen. Schon im Januar hatte Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) dem Gesundheitsministerium diesen Vorschlag gemacht. Bislang hat das aber nicht zu einem Erfolg geführt.

Wenn die Stadtverordneten am 11. März das nächste Mal tagen, wollen sie einen Beschluss fassen, dass der Bürgermeister das Ansinnen noch einmal an das Ministerium herantragen soll. Dann soll ihm dabei das vermutlich einstimmige Votum der Kommunalvertretung dabei den Rücken stärken. Außerdem soll der Bürgermeister in diesem Zusammenhang dem Land erneut versichern, dass die Stadt dafür sehr gern als Modellkommune zur Verfügung stehen würde.

Klare Argumente

Dabei ist die Premnitzer Argumentation sehr einfach nachvollziehbar. Die Stadt hat 8491 Einwohner. Da 1070 von ihnen 80 Jahre oder älter sind, ist der Anteil dieser Altersgruppe dort verhältnismäßig hoch. Viele dieser älteren Einwohner leben in Einzelhaushalten, haben aber eher wenige Angehörige in ihrer Nähe.

Es stelle sich die Frage, wie die Senioren selbst bei einer erfolgreichen Terminvergabe zu einem Impfzentrum gelangen können, trägt die Stadt vor. Eine Befragung der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie habe ein Dilemma offen gelegt. Über 70 Prozent der hochbetagten Menschen wollten sich impfen lassen, die Mehrzahl von ihnen auch schnell. Doch nur ein Viertel von ihnen habe angegeben, dass sie den Transport zu einem Impfzentrum auch selbst organisieren können.

Schule oder Sporthalle

Wegen des hohen Anteils von älteren Menschen möchte die Stadt nun unbedingt in Premnitz Impftage anbieten können. Als Örtlichkeiten könnten zum Beispiel die Grundschule Am Dachsberg oder die große Sporthalle an der Fabrikenstraße dafür genutzt werden. „Die städtische Gemeinschaft von Premnitz wäre in der Lage“, trägt die Stadt vor, „gemeinsam mit anderen Verantwortlichen, den niedergelassenen und im Medizinischen Dienstleistungszentrum angestellten Ärztinnen und Ärzten eine solche Gruppenimpfung organisatorisch vorzubereiten und zu begleiten.“

Die derzeitige Praxis werde nicht dazu führen, dass die besonders zu schützende Gruppe der Hochbetagten außerhalb von Einrichtungen zeitnah und umfassend geimpft werde. Neben der Stadt Premnitz haben sich noch drei weitere Städte im Land als Modellkommune für solche Impftage beworben, teilte Ralf Tebling im Hauptausschuss mit. Die gegenwärtige Impfstrategie des Landes müsse geändert werden. Premnitz bleibe hier weiter am Ball und wenn sich etwas entwickle, dann sei die Stadt vorn mit dabei.

Von Bernd Geske