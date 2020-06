Nachtragshaushalt erst bei minus 1,5 Millionen Euro

Premnitz

Die Mitglieder des Premnitzer Hauptausschusses haben am Mittwochabend erste Weichen gestellt, damit die Stadt bei möglicherweise wegbrechenden Einnahmen im Corona-Jahr weniger Probleme hat. Musste bislang bei einem Fehlbetrag von 838.000 Euro ein Nachtragshaushalt erstellt werden, so hat der Hauptausschuss jetzt einstimmig empfohlen, diese Wertgrenze auf minus 1,5 Millionen Euro heraufzusetzen. Endgültig entscheidet darüber die Stadtverordnetenversammlung am 18. Juni.

Möglich durch Notverordnung

Möglich wird das durch die Kommunale Notlagenverordnung des Landes vom 17. April. Es gehe um Schadensbegrenzung in der Corona-Krise, hat die Premnitzer Kämmerin Sabine Braatz im Hauptausschuss gesagt. Auswirkungen habe die Regelung nur auf das Jahr 2020.

Eine Schnellabfrage des Städte- und Gemeindebundes im Land habe ergeben, hat sie erklärt, dass diese mit Einnahmeverlusten von bis zu 25 Prozent rechnen. Mit diesen erheblichen Änderungen sei beim Beschluss der Premnitzer Haushaltssatzung nicht zu rechnen gewesen. Einnahmeverluste könne es für die Stadt geben bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer wie auch den Schlüsselzuweisungen.

Schätzung bei 1,5 Millionen

Eine erste Schätzung der Verwaltung hat für Premnitz ergeben, dass es zu Einnahmeausfällen von über 1,5 Millionen Euro kommen könnte. Sollte es zu Mindererträgen in dieser Höhe kommen, hat Sabine Braatz gesagt, müsste nach der bislang üblichen Wertgrenze von 838.000 Euro ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden. Dieses komplexe Verfahren könne aber vermieden werden, wenn die Wertgrenze einmalig für 2020 auf 1,5 Millionen Euro herauf gesetzt werde.

Momentan zeige sich die Haushaltslage der Stadt im Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie stabil, steht in der Beschlussvorlage. Die bisherigen Herabsetzungen der Gewerbesteuer lägen unter zehn Prozent. Der prognostizierte Ausfall bei den Gemeinsschaftssteuern werde sich aber überwiegend erst im zweiten Halbjahr zeigen.

Von Bernd Geske