Premnitz will Wasserstoffzentrum werden

Premnitz

Die Stadt Premnitz hat erste Schritte unternommen, um Standort für ein Technologie- und Innovationszentrum der Wasserstofftechnologie zu werden. Der 20. Januar ist der Abgabetermin für die Unterlagen der ersten Stufe eines größeren Auswahlverfahrens, an dessen Ende bundesweit drei solche Standorte benannt werden sollen.

Der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling hat einen „Letter of Intent“ genanntes Schreiben an die Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg geschickt, in dem die wichtigsten Dinge genannt werden, die für Wasserstofftechnologie in Premnitz sprechen. Die Wirtschaftsförderung wird das Bewerbungsschreiben für die Stadt übernehmen.

13 Hektar sofort verfügbar

Der Industriepark Premnitz sei ein branchenoffener Standort mit den Schwerpunkten Kunststoffe, Chemie, Energiewirtschaft, Metallverarbeitung und Recyclingwirtschaft, teilt der Bürgermeister mit. Auf dem 209 Hektar großen, voll erschlossenen Areal gebe es zurzeit mehr als 40 Betriebe mit rund 1.400 Mitarbeitern. Als sofort verfügbare Gesamtfläche für neue Ansiedlungen nennt er zirka 13 Hektar, die sich aus fünf Einzelflächen zwischen 1,3 und 4,8 Hektar Größe zusammen setzen.

Ralf Tebling weiß, dass Premnitz hier mit anderen großen und renommierten Industriestandorten deutschlandweit konkurriert. „Wir haben aber einen unschlagbaren Vorteil“, betont er: „Das ist die sehr hohe Akzeptanz der Industrie in der Bevölkerung.“

Idealer Standort

Er bezeichnet Premnitz als idealen Standort für das Technologie- und Innovationszentrum der Wasserstofftechnologie für Mobilitätsanwendungen. Es würde sich mitten in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg befinden. Nirgendwo sonst kämen die verschiedenen Mobilitätsformen so gut zusammen und werde die gesamte Wertschöpfungskette von grünem Strom bis zur Mobilitätsanwendung abgebildet.

Es gibt zudem eine wichtige aktuelle Ansiedlung im Industriepark, die die Stadt im Bezug auf Wasserstoff optimistisch stimmt. Die Schwesterfirmen Richter Recycling und Neue Energien Premnitz haben zwölf Hektar Grundstücke auf der revitalisierten früheren Viskosefläche erworben, um dort zunächst Gewerbeabfälle zu recyceln und in einer zweiten Stufe hochreinen Wasserstoff herzustellen. Ende vergangenen Jahres haben dort bereits die ersten Bauarbeiten begonnen.

Nächste Stufe: eine Studie

Nachdem bis zum 20. Januar die Bewerbungsunterlagen für den Standortwettbewerb abgegeben werden mussten, beginnt nun die erste Auswahlrunde. In wenigen Wochen wird deren Ergebnis erwartet. Zunächst werden deutschlandweit mehrere mögliche Standorte ausgewählt, für die das Bundesverkehrsministerium dann eine Machbarkeitsstudie im Bezug auf das Wasserstoffzentrum in Auftrag gibt. Je nachdem, wie die Studie ausfällt, werden dann später die Standorte benannt.

Der inhaltliche Fokus des Konzeptes, fordert das Ministerium in der Ausschreibung, soll auf dem Brennstoffzellensystem liegen. Als Komponenten würden auch Wasserstofftanksysteme dazu gehören. Die Einbindung einer Tankstellentechnologie solle mit Berücksichtigung finden. So ist gut möglich, dass die Premnitzer Erdgastankstelle an der Friedrich-Engels-Straße, die Anfang 2020 stillgelegt worden ist, genau in dieses Profil passt.

Von Bernd Geske