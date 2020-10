Premnitz zahlt neue Umsatzsteuer zwei Jahre später

Premnitz

Die Stadt Premnitz ist grundsätzlich gut aufgestellt, um ab 1. Januar 2021 für einige ihrer Leistungen veränderte Umsatzsteuer bezahlen zu können. So hatte es die Gesetzeslage lange Zeit vorgesehen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise haben aber Bundestag und Bundesrat im Juni beschlossen, die Übergangsregelung zur Umsatzbesteuerung von Kommunen bis zum 31. Dezember 2022 zu verlängern.

Darum wird die Stadt Premnitz dieser Möglichkeit folgen und erst zwei Jahre später nach dem neuen Recht ihre Umsatzsteuer entrichten. So hat es die Verwaltung den Stadtverordneten vorgeschlagen, und diese haben es zustimmend zur Kenntnis genommen.

Miete wird besteuert

Die Verwaltung hatte untersuchen lassen, welche ihrer privatrechtlichen unternehmerischen Tätigkeiten es sein würden, für die die Stadt Premnitz künftig Umsatzsteuer zahlen müsste. Dabei ist heraus gekommen, dass es hauptsächlich die Vermietung von Gebäuden und Sportanlagen betreffen würde.

Theoretisch hätte die Stadt auch die Möglichkeit gehabt, so wie geplant bereits zum 1. Januar 2021 zur neuen Art der Umsatzbesteuerung überzugehen. Davon hat die Premnitzer Kämmerin Sabine Braatz aber abgeraten. Viele größere Kommunen hätten es nicht geschafft, die Umstellung in die Wege zu leiten, hat sie erklärt. Außerdem sei es so, dass der Rechtsrahmen gegenwärtig noch Lücken enthalte.

Rechtslage wird abgewartet

„Wir sind umstellungsbereit“, hat die Kämmerin den Stadtverordneten mitgeteilt. Man sollte aus ihrer Sicht jetzt aber nicht vorpreschen und die neue Umsatzsteuer schon ab 2021 zahlen wollen. Es sei besser, eine sichere Rechtslage abzuwarten und bis zum 31. Dezember 2022 das alte Umsatzsteuerrecht fortzuführen.

Die Stadtverwaltung Premnitz hatte bereits im Jahr 2018 eine Projektgruppe gebildet, um sich auf die künftige, geänderte Steuerpflicht der Kommune vorzubereiten. Diese wurde von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft RSM begleitet. Auch die RSM GmbH hat angeraten, die alte Regelung bis Ende 2022 weiter beizubehalten.

Von Bernd Geske