Premnitzer: Brandstiftung am Holzschuppen

Premnitz

Am Sonnabend gegen 17 Uhr brannte es in Premnitz. Bislang unbekannte Täter versuchten die Fassade eines massiven Holzschuppens in der Karl-Marx-Straße in Brand zu setzen. An dem Schuppen konnte eine Beschädigung festgestellt werden, der durch einen Brand verursacht wurde. Der Brand, der sich augenscheinlich in der Entstehung befand, wurde nach bisherigen Erkenntnissen eigenständig gelöscht oder breitete sich aufgrund der regnerischen Witterung nicht weiter aus.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich machen kann, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter Telefon 03322/27 50 oder die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline