Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling spendet Corona-Sonderzahlung an Kleeblatt

Die Landesregierung hat ein Gesetz „zur Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung aus Anlass der Covid-19-Pandemie an Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger“ beschlossen.

Damit erhalten Beamte und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eine Prämie in Höhe von 1300 Euro. Dieses Geld ist auch für Wahlbeamte, also Landräte, Bürgermeister oder Beigeordnete vorgesehen, die in einem Beamtenverhältnis auf Zeit stehen.

Der Bürgermeister der Stadt Premnitz, Ralf Tebling, ist mit dieser Regelung nicht einverstanden. Er ist auch Vorsitzender der havelländischen Kreisarbeitsgemeinschaft (KAG) des Städte- und Gemeindebunds Brandenburg, „Es gibt Angestellte und Beamte, die sich eine solche Sonderzahlung redlich verdienst haben“, sagt Tebling.

Er denke dabei zum Beispiel an Polizei, Rettungsdienst und andere Blaulichtorganisationen. Auch in der Pflege mache so eine Prämie Sinn. Die Angestellten hatten diese schon im letzten Jahr erhalten.

„Gegen die im Gesetzentwurf vorgesehene Sonderzahlung, insbesondere auch in ihrer Höhe, würde ich ins Feld führen wollen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und insbesondere die Beamtinnen und Beamten ihre Aufgaben erledigt haben und erledigen, wie es zum Berufsbild gehört und wie die Öffentlichkeit es von uns gerade in Krisenzeiten erwarten darf“, lässt Ralf Tebling dazu in einer Mitteilung wissen.

Weiter sagt er: „Wir haben den Staatsbetrieb aufrechtzuhalten. Dazu bedarf es keiner Sonderzahlung, zumal meines Erachtens nur bestimmte Tätigkeitsgruppen tatsächlich unter besonderen Belastungen, wie eingangs ausgeführt, arbeiten mussten.“

Nicht für Religionsgemeinschaften

Das Gesetz gilt nicht für die öffentlichen Religionsgemeinschaften und ihre Verbände. Ebenso haben die Mitglieder der Landesregierung, Staatssekretärinnen und -sekretäre sowie der Präsident des Landesrechnungshofs und Versorgungsempfänger keinen Anspruch auf diese Corona-Sonderzahlungen.

Ralf Tebling verlangt nun, dass man bei der Auszahlung des Geldes besser differenziert. „Soweit die Sonderzahlung eine Anerkennung und Honorierung der unter besonderen Belastungen erbrachten Arbeit darstellen sollen, müsste meiner Ansicht nach differenzierter vorgegangen werden und nicht pauschal.“

Der Premnitzer Bürgermeister will das Geld, das er ausgezahlt bekommt, dem in der Stadt Rathenow ansässigen Verein Kleeblatt spenden. Kleeblatt betreibt ein Zentrum für Familien, Frauen und Kinder mit einer Krabbelgruppe in Premnitz.

Noch einmal betont der Premnitzer Bürgermeister, dass es auch in Behörden Personen gegeben habe, die durch die Corona-Pandemie deutlich mehr zu tun hatten, als sonst. In dem Zusammenhang ist auch auf das Gesundheitsamt des Landkreises Havelland zu verweisen.

Spende an Kleeblatt im März

Das sei anzuerkennen – in dem Gesetz gehe es aber in erster Linie um Beamte. Beim Verein Kleeblatt ist man für Hilfe dankbar und freut sich über die Spende. Tebling bekommt das Geld bis Ende März, dann gibt er es weiter. Ob Teblings Aktion Nachahmer findet? Der Premnitzer Bürgermeister hofft es.

