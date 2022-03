Premnitzer Bürgermeister spendet seine Corona-Prämie

Rathenow

Der Verein Kleeblatt hat in den letzten Monaten viel Geld investiert. Unter anderem standen umfangreiche Sanierungsarbeiten und ein Umzug an. Da ist die Freude über eine spontane Finanzspritze natürlich besonders groß. Für diese sorgte am Mittwoch der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling (SPD). Er stattete dem Verein am Standort Am Körgraben einen Besuch ab und hatte einen großen symbolischen Scheck dabei.

1300 Euro stand auf diesem – exakt die Summe, die das Land Brandenburg als Corona-Sonderprämie im März an Beamte des Landes Brandenburg auszahlt. Die Landesregierung hatte zuvor ein Gesetz „zur Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung aus Anlass der Covid-19-Pandemie an Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger“ beschlossen. Das Geld bekommen Beamte und Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis sowie Wahlbeamte, also Landräte, Bürgermeister oder Beigeordnete, die in einem Beamtenverhältnis auf Zeit stehen.

„Krisen managen, aber das ist doch unser Job. Dafür werden wir ja schon bezahlt“

Was Ralf Tebling von dieser Prämie hält, machte er am Mittwoch deutlich: „Gerade in Krisenzeiten sind wir im öffentlichen Dienst das Gesicht des Staates und müssen funktionieren. Wir sollten nicht nur funktionieren, wenn alles gut läuft, sondern gerade in schwierigen Situationen – egal ob Ukraine-Krise oder Corona-Pandemie. Es ist mein persönliches Verständnis, dass ich Staatsdiener bin und als solcher für die Einwohnerschaft da bin.“

Matilda (l.) besucht regelmäßig die Krabbelgruppe des Kleeblatt Vereins in Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

Natürlich gebe es Beamte, die eine solche Prämie verdienen. Tebling denkt dabei an die Berufsfeuerwehr, an Beamte in kritischer Infrastruktur und jene, die nicht so gut verdienen wie der Hauptverwaltungsbeamte. Warum ein Bürgermeister eine Sonderprämie bekommen soll, versteht er aber nicht. „Klar mussten wir Krisen managen, aber das ist doch unser Job. Dafür werden wir ja schon bezahlt“, erklärt Tebling.

Für ihn sei sofort klar gewesen, dass er das Geld nicht annehmen möchte. Das hatte er bereits im Januar deutlich gemacht. Seine 1300 Euro hat er nun an die Vorstandsvorsitzende des Kleeblatt-Vereins, Claudia Dias Branco, überreicht, die sich über diese finanzielle Unterstützung freut. „Der Verein leistet seit Jahren auch in Premnitz hervorragende Arbeit – dabei denke ich unter anderem an das Spielplatzfest, das sich großer Beliebtheit erfreut“, so Tebling.

Spielplatzfest auch in diesem Jahr

Das Spielplatzfest soll auch in diesem Jahr stattfinden, verspricht Claudia Dias Branco. Sie ist als Sozialpädagogin und Familientherapeutin für Kleeblatt tätig und weiß schon, was sie mit der Spende vor hat: „Das Geld wollen wir in unsere Krabbelgruppen investieren.“

Seit 1999 ist der Verein Anlaufstelle für Familien während der Elternzeit und versteht sich als Zentrum für Familien, Frauen und Kinder. In den Standorten in Rathenow und Premnitz stehen Begegnung und Austausch im Fokus. Zudem vermittelt der Verein Eltern und Familien Kompetenzen und bietet in familiären Notsituationen und in kurzen Übergangszeiten bis zum Kita-Eintritt Kinderbetreuung an.

