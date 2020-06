Premnitz

Es wäre alles perfekt gewesen, wenn der Plan denn funktioniert hätte. Das Premnitzer Unternehmen Asche Terrassenwelten hat zu seinem 25-jährigen Bestehen am Rande des Industrieparks einen neuen Firmensitz errichtet. Im Sommer wollte der Inhaber Jens-Peter Asche mit bis zu 100 Gästen das Jubiläum schön feiern – da kam die Corona-Krise dazwischen.

Dramatisch ist das Problem aber nicht. Die Party soll nun zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, wenn die Corona-Einschränkungen eine Feier im größeren Rahmen wieder zulassen. Ansonsten ist die Firma Asche auch in der jetzigen Krise gut aufgestellt.

Jens-Peter Asche, Inhaber. Quelle: Bernd Geske

Am 9. Januar 1995 hatte Jens-Peter Asche, der ein geborener Premnitzer ist, sein Unternehmen in einem kleinen Ort nahe Heidelberg in Südhessen gegründet. 2001 hat er den Sitz dann nach Premnitz verlegt, weil das seine alte Heimatstadt ist. Angefangen hatte er einst mit dem Verkauf und der Montage von Markisen, Glasdächern, Kaltwintergärten und ähnlichen Objekten.

Im Lauf der Jahre wuchs das Unternehmen zu einem gefragten Partner heran. „Wir haben uns früher als Subunternehmer an vielen Großprojekten im Bereich Metallbau beteiligt“, blickt Jens-Peter Asche zurück. Bis zu 21 Monteure habe er in jenen Zeiten gehabt. Sie waren Spezialisten für Glas- und Blechfassaden, Glasdächer und Sonnenschutzanlagen.

Viele große Objekte

Große und interessante Objekte der Firma waren damals der Flughafen von München, die Bundesdruckerei und das Unfallkrankenhaus in Berlin, die Universität Münster und nicht zuletzt das Shoppingcenter in den Wilmersdorfer Arcaden, Berlin. Vor sechs Jahren hat Jens-Peter Asche dann begonnen, das Arbeitsvolumen erheblich zu vermindern.

Seit 2014 hat sich die Firma auf den Tätigkeitsbereich zurück gezogen, mit dem sie einst begann: kleinere Objekte für einzelne Privatkunden. Nur fünf Beschäftigte insgesamt hat die Firma jetzt noch. „Die Arbeit macht so viel mehr Spaß“, stellt Jens-Peter Asche fest, „es ist sehr schön, direkt zu mitzuerleben, wenn die Kunden von unserer Arbeit begeistert sind.“ Nicht zuletzt sei das wirtschaftliche Risiko für die Firma jetzt viel kleiner als früher. Sehr große Projekte seien schwer kalkulierbar.

Keine ideale Lösung

Klein gehalten waren bislang auch die räumlichen Gegebenheiten der Firma. Die Büros waren in Premnitz, Bergstraße 46a. Das Lager und die kleine Werkstatt befanden sich in Rathenow. Keine ideale Lösung auf die Dauer.

Am 18. Mai ist die Firma nun offiziell in ihren Neubau an der Bergstraße 97 umgezogen. Das Grundstück ist 2700 Quadratmeter groß und die Halle hat eine Nutzfläche von 470 Quadratmetern. Das Vorzeigestück des Ganzen ist der neue Schauraum, in dem die Kunden sich zeigen lassen können, was die Firma alles kann.

750.000 Euro investiert

Alles ist neu. Büros, Küche und Sanitärbereiche. Es gibt extra Räume fürs Archiv. Lager und Werkstatt liegen gleich nebenan. „Für die Monteure gibt es hier deutlich bessere Arbeitsbedingungen“, resümiert der Chef, „wir haben eine sehr schöne Atmosphäre.“ Die Investitionssumme liegt bei 750.000 Euro.

Selbstverständlich hat die Firma Asche beim Bau ihres neuen Firmensitzes auch vieles in Eigenleistung gemacht. Die Stahlkonstruktion ließ der Chef von einem anderen Unternehmen aufstellen. Aber Außenhülle, Dach, Fenster, Innentüren und die Lichtbänder ganz oben haben die Premnitzer selbst installiert.

Stolz auf die Mitarbeiter

„Ein Traum ist für mich wahr geworden“, fasst Jens-Peter Asche zusammen. „Ich bin mit unserem Neubau sehr zufrieden.“ Die Corona-Krise habe der Firma bislang keine Verluste gebracht. Er sei stolz auf seine Mitarbeiter, gesteht der Chef. Ihnen sei es zu verdanken, dass das Unternehmen wirtschaftlich sehr gut dasteht.

Von Bernd Geske