Das Premnitzer Freibad öffnet am 5. Juni

Premnitz

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat am Dienstag weitere Corona-Lockerungen angekündigt. Demnach sollen ab Donnerstag, 28. Mai, auch Freibäder – mit Begrenzung der Personenanzahl – wieder öffnen können.

Das freut den Betreiberverein des Naturbades in Premnitz. Dieser wollte ursprünglich am 15. Mai in die Saison starten – daraus wurde wegen der Corona bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens nichts. Beim Gesundheitsamt des Kreises hatte der Betreiberverein eine Öffnung für Samstag, 23. Mai, beantragt. Wie der Vereinsvorsitzende Mathias Hohmann der MAZ noch am Dienstagvormittag sagte, habe er darauf keine Antwort erhalten.

Anzeige

Deshalb habe man sich entschieden, das Naturbad am 5. Juni öffnen zu wollen. Daran ändere auch die aktuelle Ankündigung Woidkes nichts, sagte Hohmann der MAZ am Dienstagabend.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ