Schwerhörigkeit kommt meist schleichend. Betroffene merken es oft erst gar nicht. Nicht selten spüren es die Menschen im Umfeld früher: Der Fernseher ist laut. Jemand fragt bei Gesprächen häufig nach oder unterstellt anderen sogar, sie würden leise oder undeutlich sprechen.

Dann sei es höchste Zeit, etwas zu unternehmen, rät Andreas Schwarck, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde im Gesundheitszentrum Premnitz. Anlässlich der Brandenburgischen Seniorenwoche berichtet er über seine Erfahrungen in der täglichen Praxis mit älteren Menschen. Über 60 Prozent seiner Patienten sind mit Hörgeräten versorgt, berichtet er.

Am Anfang wird immer ein Hörtest gemacht. Schwester Karin Krimmling bei der Arbeit. Quelle: Bernd Geske

Was wiederum bedeutet, dass sie – ohne Geräte – schwerhörig sind. Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Leistungsfähigkeit des Gehörs ab, steht in der Fachliteratur. Ab dem 60. Lebensjahr steigt die Wahrscheinlichkeit der Schwerhörigkeit spürbar an, hat Andreas Schwarck festgestellt. Wer in diesem Alters einen Verdacht habe, sollte sich ärztlich untersuchen lassen.

„Die Herren sind sehr zurückhaltend“, teilt er mit. Sie würden das Tragen von Hörgeräten als ein Zeichen des Altseins bewerten – und lieber darauf verzichten. Sie vermissen nichts, weil sie nicht richtig bemerken, was ihnen entgeht und meinen, gut hören zu können. Bei Senioren, die nicht mehr im Arbeitsprozess stehen, sei das auch nicht mehr ganz so entscheidend, als wenn sie noch im Arbeitsprozess stehen würden.

In einem ausführlichen Gespräch werden alle Fragen geklärt. Quelle: Bernd Geske

Falsch gedacht!

„Die Fachgesellschaft HNO orientiert darauf, dass schwerhörige Menschen zeitnah mit Hörgeräten versorgt werden“, teilt Andreas Schwarck mit. Wenn das Ohr als Empfangsorgan nicht mehr alle Informationen ans Gehirn weiter leite, erklärt er, werden dort die entsprechenden Nervenzellen nicht mehr aktiviert. Und verkümmern.

Schwerhörige Menschen, die keine Hörgeräte tragen, haben ein zwei- bis fünfmal höheres Risiko, an Demenz zu erkranken, sagt Andreas Schwarck. Weil sie ihre Mitmenschen nicht mehr richtig verstehen, drohe der freiwillige Rückzug aus der Gesellschaft und damit die soziale Isolation. Wer schlecht hört, sollte nicht zu lange mit einer Versorgung zögern, sagt der Arzt und fügt eine Anekdote an, die er selbst erlebt hat: Eine Frau über 90, der er zum Hörgerät riet, habe ihm geantwortet: „Jetzt aber noch nicht.“

Moderne Hörgeräte sind meist sehr klein. Quelle: Bernd Geske

Hat der Arzt eine Hörhilfe verordnet, sind Hörgeräteakustiker verpflichtet, dem Patienten wenigstens drei verschiedene Geräte zu überlassen, um sie in ihrem Umfeld auszuprobieren. Ist die Versorgung mit einem oder zwei Hörgeräten erfolgt, findet am Ende eine Abnahme durch den HNO-Arzt statt.

Auch ein Hörsturz kann die Ursache von Schwerhörigkeit sein. In solchen Fällen kann sich mit Medikamenten das Hörvermögen möglicherweise wieder herstellen lassen. Es kann aber auch sein, dass nur ein Ohrenschmalzpfropf den Gehörgang verstopft. Hier ist der Arzt der richtige Partner, um den Pfropf fachgerecht zu entfernen.

Am Ohr so gut wie gar nicht zu sehen. Quelle: Bernd Geske

Weil das Thema Schwerhörigkeit wichtig ist, lädt Andreas Schwarck für den 20. August, 18 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in das Seniorenpflegezentrum an der Heimstraße in Premnitz ein.

Lärmeinwirkung kann natürlich auch die Ursache von Schwerhörigkeit sein. Sprechen schon junge Leute in der Praxis vor, die vielleicht zu oft und laut In-Ohr-Kopfhörer genutzt haben? „Da verzeichnen wir keinen regen Zulauf“, sagt Andreas Schwarck, der bestätigt, dass eben solche Kopfhörer sehr direkt und unmittelbar auf die Ohren schädigend wirken. In naher Zukunft aber schon, so prophezeit er, werde die heutige Jugend bei ihm erscheinen und über Schwerhörigkeit klagen.

Von Bernd Geske