Für die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag, Katja Poschmann (SPD), ist der Start in den Grundschulen auch drei Wochen vor den Sommerferien wichtig. Warum, das hat die Premnitzerin der MAZ erklärt.

Am Montag kehren auch in Großwudicke alle Mädchen und Jungen zurück in die Grundschule.