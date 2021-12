Premnitzer Stadtverordnete zurren Hausarztprämie fest

Premnitz

Der Landkreis Havelland hat schon seit einigen Jahren ein Förderprogramm, mit dem Ärzte unterstützt werden, die sich mit einer Praxis im Landkreisgebiet niederlassen.

Nun zieht die Stadt Premnitz nach. Die Stadtverordneten legten bei einer Sitzung am Donnerstag fest, dass Hausärzte, die sich in Premnitz niederlassen, eine Startprämie von 15000 Euro bekommen.

Inzwischen ist bekannt, dass Josef Luca, derzeit Mediziner an den Havelland Kliniken zusammen mit seiner Partnerin eine Ärztegemeinschaft bilden und sich in Premnitz niederlassen wird.

Start bei der Diakonie

Die Tinte unter dem Mietvertrag für die Praxisräume ist inzwischen trocken. Die beiden Mediziner – Hausärzte mit internistischer Fachausrichtung – werden ihre Patienten mit dem Beginn des zweiten Quartals 2022 im Gebäude der Diakonie in der Friedrich-Engels-Straße behandeln.

Das Hausarztthema zog sich durch die kommunalpolitische Debatte des Jahres 2021 wie ein roter Faden. Wie berichtet, sind derzeit viele Patienten entweder bei einem Hausarzt in Brandenburg oder sie haben gar keinen Hausarzt mehr. In solchen Fällen sind sie auf Akutsprechstunden angewiesen, in denen Hausärzte wichtige Rezepte ausstellen können.

Im Gebäude der Diakonie Premnitz sind die neuen Praxisräume. Quelle: Bernd Geske

Nun wird der Neuanfang für die beiden neuen Mediziner noch einmal versüßt.

Zur Verbesserung einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgung sollen – so heißt es in dem Beschluss, der am Donnerstag gefasst wurde – sollen Hausärzte, die sich in der Stadt Premnitz neu niederlassen oder eine Hausarztpraxis in neuer Niederlassung übernehmen bis zu 15 000 Euro bekommen.

Es sei ein wichtiges Ziel, die medizinische Versorgung in der Stadt Premnitz weiterhin zu gewährleisten, sagte Tebling den Unternehmern. Dieser Zuschuss soll einmalig ausgezahlt werden und er ist nicht zweckgebunden.

Viele Investitionen

Mit ihm soll die Aufnahme der Selbstständigkeit unterstützt werden. Denn ein Arzt, der sich in einer neuen Praxis niederlässt, muss viele Investitionen vorfinanzieren.

Im Gesundheitszentrum Premnitz befinden sich auch viele Arztpraxen. Quelle: Bernd Geske

Die erste Kassenabrechnung erfolgt in der Regel, wenn das erste Quartal vorbei ist. Das wäre im Fall der beiden neuen Mediziner dann also das dritte Quartal, welches im Juni beginnt. Bis dahin sind laufende Kosten, zum Beispiel Miete, eventuell Kredite und andere Positionen zu begleichen.

Mindestens fünf Jahre müssen die Hausärzte, die in den Genuss der Prämie kommen, ihre Praxis in der Stadt betreiben.

Verlängerung ist möglich

Ein Rechtsanspruch auf den Zuschuss besteht nicht. Vorläufig ist die Richtlinie auf einen Zeitraum von drei Jahren ausgerichtet – beginnend im Jahr 2022. Eine Verlängerung ist möglich.

Vehement hat sich auch der Seniorenbeirat der Stadt Premnitz für die Verbesserung der medizinischen Versorgung vor Ort eingesetzt. Das Gremium hatte mehrere Briefe an die Kassenärztliche Vereinigung sowie an Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher geschickt.

Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung. Quelle: Bernd Atzenroth

In den kommenden Jahren werden weitere Hausärzte in den Ruhestand gehen. Darauf hatten zuletzt niedergelassene Ärzte aus Rathenow und anderen Orten immer wieder hingewiesen. Noch schwieriger ist die Lage in einigen Dörfern.

Notbehelf

In ihrer Not wenden sich Patienten ohne Hausarzt immer wieder an die Rettungsstellen der Krankenhäuser. Christian Wehry, Sprecher der von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, macht darum einmal mehr deutlich, dass jeder, der akut krank ist oder Schmerzen hat, in einer Hausarztpraxis behandelt werden muss.

In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die Prämie Mediziner lockt. Vielleicht ist das Premnitzer Modell bald ein Vorbild für andere Kommunen.

Von Joachim Wilisch