Premnitzer Startkapital für Hausärzte

Premnitz

Für Ralf Tebling ist es ein Lichtstreif am Horizont. Der Bürgermeister der Stadt Premnitz freut sich, dass sich im kommenden Jahr gleich zwei neue Ärzte in Premnitz niederlassen.

Zurzeit wächst der Neubau an der Heinrich-Heine-Straße in die Höhe. Hier entsteht ein Neubau für die Arztpraxis und andere Dienstleistungen. Im Frühjahr – es kommt darauf an, wann das Gebäude errichtet und bezugsfertig ist – wird hier ein Hausarzt mit internistischer Fachausbildung sowie eine Kardiologin die Arbeit aufnehmen.

Kein Geheimnis mehr

Bei einem Treffen der Mitglieder der Premnitzer Unternehmergemeinschaft verriet Ralf Tebling nun auch, wer sich in Premnitz niederlässt. Josef Luca ist derzeit noch bei den Havelland Kliniken angestellt. Er sei bei den Patienten in der Klinik sehr beliebt, so Ralf Tebling an dem Abend bei den Unternehmern der Stadt Premnitz.

Ein Glücksfall sei es, dass nun auch noch eine Kardiologin in die Praxisgemeinschaft gehe.

Zum Hausarzt muss man Vertrauen aufbauen. Quelle: Christin Klose/dpa

Wenn Josef Luca seine Praxisräume eröffnet, entspannt sich die Lage in der Premnitzer Hausärzteschaft ein wenig. Wie berichtet, sind derzeit viele Patienten entweder bei einem Hausarzt in Brandenburg oder sie haben gar keinen Hausarzt mehr. In solchen Fällen sind sie auf Akutsprechstunden angewiesen, in denen Hausärzte wichtige Rezepte ausstellen können.

Versüßter Neubeginn

Nun wird der Neuanfang für den Internisten und die Kardiologin noch einmal versüßt. In Premnitz diskutierte der Ausschuss für Soziales und Finanzen am Mittwoch die neue Richtlinie, mit der die Stadt Premnitz in Zukunft Hausärzte unterstützt, die sich in Premnitz niederlassen.

15.000 Euro gibt es für Mediziner, die nach Premnitz kommen. Quelle: Jens Schicke

Zur Verbesserung einer wohnortnahen hausärztlichen Versorgung sollen – so heißt es in dem Beschluss für die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung – sollen Hausärzte, die sich in der Stadt Premnitz neu niederlassen oder. eine Hausarztpraxis in neuer Niederlassung übernehmen bis zu 15 000 Euro bekommen.

Es sei ein wichtiges Ziel, die medizinische Versorgung in der Stadt Premnitz weiterhin zu gewährleisten, sagte Tebling den Unternehmern. So sieht es im Übrigen auch der Premnitzer Seniorenrat, der sich intensiv mit der Arztversorgung in Premnitz befasst und mehrere Briefe an die Kassenärztliche Vereinigung sowie an Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher geschickt hat.

Bitter nötig

Dieser Zuschuss soll einmalig sein und er ist nicht zweckgebunden. Mit ihm soll die Aufnahme der Selbstständigkeit unterstützt werden. Das ist auch bitter nötig.

Denn ein Arzt, der sich in einer neuen Praxis niederlässt, muss viele Investitionen zunächst vorfinanzieren. Die erste Kassenabrechnung erfolgt in der Regel, wenn das erste Quartal vorbei ist. Bis dahin sind laufende Kosten, zum Beispiel Miete, eventuell Kredite und andere Positionen zu begleichen.

Raflf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz. Quelle: Norbert Stein

Die Hausärzte, so heißt es in der Richtlinie nun, verpflichten sich im Gegenzug die Praxis mindestens fünf Jahre in Premnitz am Netz zu halten. Das bedeutet auch: ein Arzt, der nicht fünf Jahre wenigstens in Premnitz bleibt, muss das Geld zurückgeben.

Ein Rechtsanspruch auf den Zuschuss besteht nicht und steht unter den Vorbehalt haushaltsrechtlicher Vorschriften. Der Förderzeitraum wird zunächst auf drei Jahre beginnend im Jahr 2022 Jahre beschränkt.

Verlängerung möglich

Eine Verlängerung ist möglich. Schon jetzt ist allerdings absehbar, dass sich die Hausarztdichte im ganzen Westhavelland auf die kommenden Jahre nicht deutlich verbessern wird.

Darauf hatten zuletzt niedergelassene Ärzte aus Rathenow und anderen Orten immer wieder hingewiesen. Noch schwieriger ist die Lage in einigen Dörfern. So gibt es in Nennhausen schon länger keinen Hausarzt mit einer Praxis, die dauerhaft offen ist. In Buschow ist die Situation ähnlich.

Christian Wehry von der KVBB. Quelle: KVBB

In ihrer Not wenden sich Patienten ohne Hausarzt immer wieder an die Rettungsstellen der Krankenhäuser. Die sind für diese Fälle eigentlich auch nicht vorbereitet.

Für Christian Wehry, Sprecher der von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, ist der Hinweis wichtig, dass jeder, der akut krank ist oder Schmerzen hat, sich an jede Hausarztpraxis wenden kann. „Da darf er nicht abgewiesen werden.“

Entscheidung am 2. Dezember

Des Weiteren helfe die Kassenärztliche Vereinigung weiter. Insbesondere über die Online-Arztsuche des Internetportals gebe es Möglichkeiten, Hausärzte zu finden..

Am 2. Dezember entscheiden die Stadtverordneten.

Von Joachim Wilisch