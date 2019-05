Premnitz

Ihr 25-jähriges Bestehen feierten am Mittwoch im Gasthaus „Retorte“ die Premnitzer Tanzgruppe „ Tanzmäuse“ der AWO-Ortsgruppe sowie die beim DRK Brandenburg/Havel angesiedelten „Havelbienen“. Als sich beide Tanzgruppen gründeten, gehörten die Tänzerinnen bereits der Generation 50plus an. Und einige von ihnen tanzen noch heute regelmäßig – ob zum wöchentlichen Training oder zu Auftritten.

Renate Gehrke leitet die „Tanzmäuse“ seit 25 Jahren. Quelle: Uwe Hoffmann

„Tanzen ist Lebensfreude, auch bis ins hohe Alter. Auch wenn wegen manch Zipperlein die schwungvollen Drehungen nicht mehr so richtig gelingen – geradeaus und nach rechts und links geht immer noch“, sagt Renate Gehrke, die beide Tanzgruppen rund 25 Jahre leitet(e). „Wichtig ist einfach, dass wir regelmäßig aus dem Haus kommen und uns gemeinsam zu Musik bewegen und das Leben feiern.“

Kurse an der Volkshochschule

Die gebürtige Berlinerin zog 1987 der Liebe wegen nach Premnitz und wohnt mittlerweile in Rathenow. „Nachdem ich zu den ersten gehörte, die Anfang der 90er Jahre im Chemiefaserwerk entlassen wurden, fand ich nach Computerkursen eine neue Tätigkeit als Lehrerin für PC-Kurse an der Volkshochschule“, erzählt Renate Gehrke. „Als die Awo Übungsleiter suchte, bewarb ich mich und leitete die Seniorensportgruppe.“

Zu den Premnitzer „Tanzmäusen“ gehören insgesamt 17 Frauen. Quelle: Uwe Hoffmann

Im August 1994 übernahm sie auch die durch Beate Reichelt im April gegründete Tanzgruppe „ Tanzmäuse“ als Square-Dance-Tanzgruppe. Damals war Seniorentanz in der Gruppe etwas Neues im Havelland. Beide Tanzgruppen entwickelten schnell ein eigenes Programm. Bei den „ Tanzmäusen“ gibt es keinen Auftritt ohne ihre „Premnitzer Quadrille“ – bis heute.

Auftritte im Optikpark und bei der Buga

Gelegenheiten gab es dazu reichlich: ob auf Geburtstagen, Stadt- und Dorffesten oder dem Premnitz-Tag. Gemeinsam traten die tanzenden Seniorinnen aus Premnitz mit den „Havelbienen“ im Optikpark und auch zur Buga 2015 auf. Die Gemeinschaft wurde auch durch regelmäßige Ausflüge über mehrere Jahre lang gepflegt.

Bei den Brandenburger „Havelbienen“ tanzen insgesamt 25 Frauen. Quelle: Uwe Hoffmann

Und so wurde auch zur gemeinsamen Jubiläumsfeier in der „Retorte“ nicht nur Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, sondern auch das Tanzbein geschwungen. Die 17 „ Tanzmäuse“ sind inzwischen 70 bis 85 Jahre jung. Die „erfahrenste“ ist die 85-jährige Gudrun Schulz. „Ich tanze jetzt seit 23 Jahren bei den ' Tanzmäusen'“, so die Premnitzerin. „Bei einem Awo-Nachmittag sprach mich eine der Tänzerinnen an und seit dem bin ich dabei – bis heute.“

Fünf der Premnitzer Frauen sind seit der Gründung noch dabei: Erika Weber, Elisabeth Basner, Gisela Fischer, Beate Reiche und Inge Judek. Die jüngste der 25 „Havelbienen“ ist auch 70 Jahre. Aber mit Käthe Ewert, die zur Feier leider fehlte, haben sie eine 93-jährige Tänzerin in ihren Reihen.

Havelbienen abgegeben

„Ich fahre immer noch selbst Auto und leite die wöchentlichen Trainings in Premnitz. Aber immer nach Brandenburg zu fahren, besonders im Winter, wenn es zeitig dunkel wird, ist nicht mehr mein Ding“, so Übungsleiterin Gehrke. „Deshalb habe ich die Leitung der Havelbienen im letzten Jahr abgeben müssen.“

Im Namen aller „ Tanzmäuse“ überraschten die stellvertretende Übungsleiterin Thea Lenz und Elisabeth Basner ihre „Chefin“ zum Jubiläum mit einem kleinen Geschenk.

Von Uwe Hoffmann