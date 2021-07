Premnitzer Verein „Robin Hood“ hilft bei den kleinen Dingen

Premnitz

Der Hilfsverein Robin Hood ist noch sehr jung – seit Mai 2018 gibt es ihn in Premnitz. Erst kürzlich lud der Verein in der Fabrikenstraße/ Ecke Vistrastraße wieder zu einem kleinen Sommerfest ein. Über den Tag verteilt kamen immer wieder Kunden und Freunde.

Erst mal gab es eine Tasse Kaffee oder ein kühles Getränk. Zum Mittag bot der Verein Bratwurst und Steak vom Grill an. Während der Öffnungszeiten lernen Vereinsvorsitzende Kerstin Lalla und ihre Helferinnen ihre Kunden etwas besser kennen. Kinder oder Enkel konnten im kleinen Planschbecken spielen.

Manch schräge Spende wird als Karnevalskostüm verliehen

Bei Robin Hood gibt es fast alles, was man so braucht: Bekleidung für jedes Alter und viele Anlässe – bis hin zum Brautkleid, Geschirr, Besteck, Taschen, Spielzeug für Kinder jeden Alters, Bücher, CDs, DVDs, Kleinmöbel, Schuhe, Haushaltswäsche, Babybedarf, elektrische Kleingeräte und andere Haushaltsgegenstände. Alles für kleines Geld. Robin Hood bietet seine Waren für sozial schwache Menschen an.

„Vieles bringen uns die Menschen vorbei. Aber auch zu Haushaltsauflösungen werden wir gerufen. Wir sortieren alles, schauen, ob die Waren sauber sind, nicht kaputt und ob sie funktionieren. Dann kommt alles in einen Raum“, sagt Kerstin Lalla. „Da gibt es unter den Bekleidungsstücken auch viele ‚schräge’ Spenden. Diese können zu Karneval als Kostüm ausgeliehen werden. In unserem Fundus sind über 500 Kostüme.“

„Alte Schätzchen“ aus Haushaltsauflösungen

Unter den Stöbernden war auch der siebenjährige Tyler. Der war mit seiner Oma da. Die Rathenowerin engagiert sich ehrenamtlich bei der Arbeiterwohlfahrt. Tylers elfjähriger Bruder Tristan fand in den Räumen des früheren Zentrallabors des Chemiefaserkombinats eine neue „Rockgitarre“. Zum Sommerfest kamen auch ein paar Flohmarkthändler aus der Region. Natürlich nutzten die Gäste die Möglichkeit in den Räumen auf 100 Quadratmetern ordentlich zu stöbern.

Und die Vereinsgründerin hat neue Ideen. „Bei Haushaltsauflösungen finden wir immer wieder persönliche ‚alte Schätzchen’ aus DDR-Zeiten, wie Pionierblusen, FDJ-Hemden, private Dokumente oder Auszeichnungen und Erinnerungsstücke, die damals viele hatten“, erzählt Kerstin Lalla. „Es ist schade, das alles wegzuschmeißen. Ich plane jetzt in einem der kleinen Räume ein kleines ‚DDR-Museum’ mit diesen Dingen einzurichten.“

Lustige Stofffiguren mit Watte gefüllt

In einer Ecke der Räume liegen über ein Dutzend lustige große Plüschtiere. Die hat alle die Vereinsvorsitzende gefertigt. „Die Figuren werden Amigorumi genannt. Sie sind gehäkelt, mit spezieller dicker, breiter Wolle. Die bestelle ich im Internet. Gefüllt werden die Stofffiguren mit Watte“, so Lalla bei einem Rundgang durch die Räume.

„Eigentlich kann ich gar nicht häkeln. Aber im Internet gibt es tolle Anleitungsvideos. Auf die Idee bin ich während der Corona-Zeit, vor einigen Wochen gekommen.“ So entstanden schon über 30 Figuren – für Vereinsmitglieder und nun auch gegen eine Spende für alle, die sie haben möchten.

Elf Mitglieder hat der Verein

Coronabedingt fehlen dem Verein auch die Einnahmen, um beispielsweise die monatlichen Nebenkosten für die Räume zu zahlen. Der Vermieter, Kremser Immobilien Berlin, dessen Inhaber in Premnitz wohnt, kam den Ehrenamtlern da bisher sehr entgegen. Bei der nötigen Haftpflichtversicherung in Höhe von jährlich 500 Euro wurde der Verein bisher durch die Premnitzer HZD Druckguss Havelland GmbH unterstützt. Jetzt hat der Verein wieder jeden Wochentag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Stütze des kleinen Vereins mit elf Mitgliedern sind vier Aktive, die regelmäßig Spenden entgegennehmen, sie durchsehen, einräumen und ausgeben. Eine von ihnen ist Nancy. „Jede Woche bin ich an zwei bis drei Tagen hier. Ich finde es gut, dass es so einen Hilfsverein gibt. Ich bin selbst mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Da weiß ich, dass es darauf ankommt, sich gegenseitig zu helfen“, sagt sie. „Ich engagiere mich gern ehrenamtlich“, erzählt die Premnitzerin, die seit 2018 dabei ist. „In der Grundschule gebe ich auch Nachhilfeunterricht.“ „Die Helferinnen sind allesamt Frauen. Uns fehlt auch mal eine kräftige männliche Hand. So etwa beim Einräumen großer Kartons mit gespendeten Gegenständen“, sagt Kerstin Lalla.

Von Uwe Hoffmann