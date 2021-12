Premnitzer wollen ein neues Bewusstsein für eine saubere Stadt

Premnitz

Die Sitzung der Premnitzer Stadtverordneten war bereits fast vorbei, als Marcel Kibbert (DMP) noch einmal das Wort bekam.

Er berichtete von mehreren Stellen in der Stadt Premnitz, wo Ordnung und Sauberkeit zu wünschen übrig lassen. Ganz vorsichtig formulierte Kibbert seine Kritik: „Ich bin der Meinung, das hatten wir schon besser.“

So habe er Grünflächen gesehen, die nur unzureichend gepflegt werden. Ebenso gebe es Stellen wo Unrat herumliege. Er wisse, so Kibbert, dass die Stadtverwaltung nicht für jedes Stück Unrat verantwortlich gemacht werden kann.

Dennoch wünsche er sich etwas mehr Sensibilität. „Das betrifft auch die Bürger. Vielleicht kann man mal eine gemeinsame Aktion starten, bei der auf diese Dinge geachtet wird.“

Unrat am Wegesrand findet man auch in Premnitz. Quelle: privat

Mag sein, dass Kibbert die „Stinknormalen Superhelden aus Rathenow dabei im Sinn hatte. Die kunterbunte Gruppe engagiert sich seit Jahren für Umweltbewusstsein in den Städten und Dörfern.

Jugendliche auf Kurs

Das Thema ist ja in Premnitz nicht neu. Zuletzt ploppte es bei dem Demokratiespiel „Pimp your town“ mit Schülerinnen und Schülern der Oberschule Premnitz auf. Die jugendlichen „Stadtverordneten“ hatten den Antrag gestellt, zusätzliche Müllbehälter in den Straßen aufzustellen. Und auf den öffentlichen Plätzen sollte mehr sauber gemacht werden.

Bewusstsein entwickeln

Was Bürgermeister Ralf Tebling damals zur Debatte beitrug, sagte er vor den Premnitzer Stadtverordneten erneut: „Ordnung und Sauberkeit ist ein Thema, das sehe ich auch. Wenn es in dem Zusammenhang um Unrat geht, den Leute einfach wegwerfen, hat es aber auch etwas mit den Bürgerinnen und Bürgern zu tun.“ Die sollten lieber ein Bewusstsein entwickeln, dass man Papier und anderen Dreck nicht einfach auf die Wege wirft.

Im Demokratiespiel „Pimp your town“ hatte sich Ralf Tebling darum gegen die Anträge ausgesprochen; „Jeder kann seinen Schmutz auch selbst nach Hause tragen und dort entsorgen. Wenn sich alle daran halten, dann ist die Stadt schon ein gutes Stück mehr sauber.“

Ralf Engeleiter diskutierte engagiert mit. Quelle: Bernd Geske

So krass formulierte es Tebling nicht, zumal er das Anliegen der DMP saht. In einigen Fällen werde die Stadtverwaltung auch Abhilfe schaffen, sagte Carola Kapitza.

„Wir hatten einige Pflegeaufträge an Fremdfirmen vergeben und waren nicht zufrieden. Da kommen nun Neuausschreibungen und dann hoffen wir, dass es nach der Neuvergabe wieder besser läuft.“ Zudem werde man die anderen Brennpunkte, die Kibbert angesprochen hatte, in Augenschein nehmen.

Gespräch in großer Runde

Kibbert hatte angeregt, dass man sich zu dem Thema in großer Runde auseinandersetzen solle. Ralf Tebling wies auf die Verantwortung des Ausschusses für Stadtentwicklung hin. Dort solle das Thema bei der nächsten Sitzung beraten werden.

Marcel Kibbert gab den Anstoß in der SVV-Sitzung. Quelle: Bernd Geske

Marcel Kibbert, der diesen Ausschuss leitet, verwies jedoch sofort darauf, dass man dieses Thema nur in einer Sondersitzung beraten könne. „Wenn ich unsere langen Programme sehe, ist es schwierig, so einen umfangreichen Punkt irgendwo dazwischen zu nehmen.“

Alle zusammen

Für eine gesonderte Gesprächsrunde sprach sich auch Ralf Engeleiter aus. „Wir müssen alle zusammen kommen und darüber reden.“ Er sprach sich dafür aus, die Wohnungsgesellschaften, Vereine und andere Institutionen ebenfalls dazu zu nehmen. Engeleiter stimmte zu: „Wir brauchen Bewusstsein aber darüber muss geredet werden.“

Restmüll in Papierkörben

Aus der CDU-Fraktion kam zudem ein anderer Einwand. Es gebe in Premnitz durchaus Einpersonenhaushalte, die ihren Restmüll in städtischen Papierkörben entsorgen, weil es eben sehr wenig Restmüll ist. Muss befürchtet werden, dass bei weiteren Abfallbehältern mehr Restmüll in die öffentlichen Abfallkörbe gelangt?

Katja Poschmann möchte mit allen, die das Thema angeht, reden. Quelle: Joachim Wilisch

Auch das müsste bei einem Gespräch mit allen Beteiligten zum Thema gemacht werden. Katja Poschmann (SPD) findet die Idee, an einen „Runden Tisch“ einzuladen, gut. Das müsse man gemeinsam lösen und mit allen, die es betreffe, sprechen, sagte die Vorsitzende der Premnitzer Stadtverordnetenversammlung.

In den kommenden Wochen wird es einen Termin geben – mit den Mitgliedern des Stadtentwicklungsausschusses, anderen Stadtverordneten, Mitarbeitern aus der Verwaltung, Wohnungsunternehmen und gesellschaftlich relevanten Gruppen.

Mehr Selbstkontrolle

Wichtig sei aber schon jetzt ein Stück weit die Selbstkontrolle. Wer sieht, wie jemand anders Unrat auf die Straße wirft, der solle nicht wegschauen sondern den „Müllsünder“ ansprechen.

Von Joachim Wilisch