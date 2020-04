Premnitz

Bei der Ausfahrt vom Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-Heine-Straße in Premnitz übersah eine 64-jährige Autofahrerin am Dienstagvormittag einen Radfahrer, der den Radweg der Heinrich-Heine-Straße befuhr.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 79-jährige Radfahrer und verletzte sich leicht. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 150 Euro. Der Mann begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zum Arzt.

Anzeige

Von MAZ