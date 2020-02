Richter Recycling will 2020 ersten Grundstein legen

Premnitz

Die Richter Recycling GmbH, die ihren Sitz im Industriegebiet Potsdam-Drewitz hat, unternimmt die ersten Schritte, um einen großen Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Industriepark Premnitz zu verlegen. Der ursprüngliche Standort in Geltow soll aufgegeben werden, weil es dort in den letzten Jahren verstärkt zu Auseinandersetzungen mit Anwohnern kam.

Dem Unternehmen wird in Premnitz und Umgebung jetzt große Aufmerksamkeit zuteil, weil es sich auf der einstigen Viskose-Brache ansiedeln will. Mit über zwölf Millionen Euro hatte die Stadt das Gelände in den letzten Jahren freiräumen und für die Neubesiedlung vorbereiten lassen.

Auf dieser Fläche in der Nähe des alten Wasserturms, von früher bekannt als Absetzbecken, will die Richter Recycling GmbH mit den Bauarbeiten beginnen. Quelle: Bernd Geske

Die Flächen im Industriepark seien bereits gekauft worden, sagt Geschäftsführer Jens Bahnemann. Es handele sich um mehr als zehn Hektar. Das Unternehmen habe dafür keine Kredite gebraucht, alles sei mit Eigenmitteln erworben worden. Es sei alles bezahlt.

Als erstes Grundstück für die Bebauung hat sich Richter Recycling eine rund 1,5 Hektar große Teilfläche südlich hinter dem alten Wasserturm ausgesucht. Das ist der Bereich, den Einheimische möglicherweise als alte Absetzbecken kennen. Bis spätestens April soll für den Bereich die Baugenehmigung beantragt werden, sagt Jens Bahnemann. Man wolle so schnell wie möglich dort bauen. Noch im Jahr 2020 solle für diesen ersten Abschnitt die Grundsteinlegung vorgenommen werden.

Eine Planzeichnung für die Fläche, die als erste bebaut werden soll. Quelle: Richter Recycling Premnitz

Auf dieser Teilfläche will das Unternehmen Altpapier und Kunststoffe sortieren, aufbereiten und verwerten. Es sei kein Hausmüll dabei, wird betont, es gehe ausschließlich um gewerbliche Abfälle. Drei Hallen sollen errichtet werden. Anlieferung, Lagerung und Verarbeitung sollen darin stattfinden. Ein kleines Verwaltungsgebäude mit Räumen für das Personal ist vorgesehen. Stellplätze für Lkw, Anhänger und Container gibt es auch.

Parallel zu diesem ersten Projekt soll die Beplanung der anderen Flächen vorangetrieben werden, teilt Jens Bahnemann mit. Auf einer Teilfläche des früheren Viskose-Grundstücks sollten Arbeiten gemäß Gewerbeabfallverordnung stattfinden. Die Richter Recycling Premnitz GmbH, die jetzt gegründet werden soll, wolle dort gemischte Verpackungen und Baustellenabfälle behandeln.

Synthetische Kraftstoffe

Hierbei werden unter anderem auch brennbare Bestandteile der Abfälle separiert, die eine Voraussetzung für die Anlagen auf der anderen Teilfläche sind. In Zuständigkeit der Neue Energien Premnitz GmbH sollen die dafür geeigneten Abfälle dort thermisch verwertet werden. Nach Aussage von Geschäftsführer Franz Richter soll die Verbrennung CO2-neutral sein. Die Energie solle genutzt werden, um Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe herzustellen, die als Flüssiggas vorliegen.

Die hergestellten Kraftstoffe sollen nach Aussagen des Unternehmens für die eigene Fahrzeugflotte sein. Für Planung und Entwicklung der Anlagen würden aber drei Jahre gebraucht. Die Aufnahme der Produktion, so sagt Jens Bahnemann, könne nach jetzigen Vorstellungen im Jahr 2024 erfolgen.

Die alte Villa kommt zuletzt

Es ist in Premnitz nicht unbekannt, dass die alte Villa des früheren Jugendclubs Preju am See auch von Mitgliedern der Unternehmerfamilie gekauft worden ist. Jens Bahnemann und Franz Richter sind Vater und Sohn. Die Villa sei privat gekauft und bezahlt, sagt Jens Bahnemann. Ohne Bank. Zwei Familien würden künftig dort wohnen. Doch die Villa komme derzeit erst zum Schluss. Vorrang hätten erst alle gewerblichen Projekte in Premnitz.

Von Bernd Geske