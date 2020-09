Riesenbild bei EEW Premnitz kurz vor der Vollendung

Premnitz

Als der Wetterbericht letzte Woche eine längere Reihe von Regentagen vorhersagte, bereitete das Marco Brzozowski großes Unbehagen. Der Fassadenkünstler aus Mögelin strebt derzeit der Vollendung seines bisher größten Gemäldes entgegen. Er bemalt den Bunkerkopf des Müllheizkraftwerks der EEW Premnitz GmbH mit Motiven seines Entwurfs „ Havelspaziergang“. In dieser Woche wollte er mit allem fertig werden. Da konnte er Regentage, die ihn zu längeren Pausen zwingen, nicht brauchen.

Glücklicherweise ist das Wetter in der Realität dann doch viel besser als bei der Vorhersage gewesen. So wird das Riesenbild wohl pünktlich vollendet werden.

Größtes Gemälde im Land Brandenburg

Es wird das größte Gemälde des Landes Brandenburg sein, das da in Premnitz entsteht. Die Dimensionen sind einfach beschrieben: Die beiden Giebel sind jeweils 500 Quadratmeter groß und die breite Front, die zur Bundesstraße 102 zeigt, hat 1000 Quadratmeter zu bieten. Was insgesamt 2000 Quadratmeter ergibt.

Am 11. Mai hatte Marco Brzozowski mit der Bemalung der „kleinen“ Seite links begonnen, die in Richtung Premnitz weist. Der zehn Meter große Storch, der acht Meter große Junge und die 2,50 Meter lange Rauchschwalbe im Fluge sind hier die tragenden Figuren. Mitte Juli ist der Mögeliner mit der ersten Seite fertig geworden.

Marco Brzozowski vor seinem fast vollendeten Hauptwerk. Quelle: Bernd Geske

Beeindruckender kommt die doppelt so große Hauptfläche daher. Der sechs Meter hohe Spatz im Landeanflug, die beiden Angler im Kahn, der Schwan auf dem Wasser und der etwas versteckte Fischotter links sind hier die belebten Elemente. Die ersten beiden Seiten sind gut zu betrachten, denn das Gerüst ist bereits abgebaut.

An der dritten Seite ist aus der Ferne vieles bislang wenig zu erkennen, weil das Baugerüst den Anblick verdeckt. Ein Fuchs, ein Reh, ein Hase und ein Kranich werden hier zu sehen sein. Da Marco Brzozowski in dieser Woche fertig werden dürfte, wird das Gerüst sicher auch hier bald abgebaut.

So werden die dritte und die vierte Teilfläche aussehen. Quelle: Marco Brzozowski

Würde das Riesengemälde nach den ersten Plänen also eigentlich abgeschlossen sein, kommt nun aber noch eine vierte Teilfläche hinzu. Den Auftraggebern von EEW hatte das wachsende Bild so viel Freude bereitet, dass sie den „ Havelspaziergang“ noch einmal um die Ecke herum auf einer weiteren 225 Quadratmeter großen Wand des Bunkerkopfes fortsetzen lassen. Diese kann man aber nur aus dem Industriepark heraus sehen.

Diese Fläche wird als Hauptfigur ein kleines Mädchen mit einer großen Angel tragen. Und ein Weg, der in die Natur hinein führt, kommt dazu. Spätestens in der nächsten Woche will Marco Brzozowski mit der Grundierung der Zusatzfläche beginnen.

Ein kleines Mädchen mit großer Angel ist die Hauptfigur auf Wand Nr. 4. Quelle: Marco Brzozowski

Diese vierte Fläche steht noch nicht lange zur Verfügung, weil erst die rote Fassade des neu gebauten Kesselhauses fertig werden musste, das zur zweiten Verbrennungslinie des Müllheizkraftwerks gehört. Diese Investition von 60 Millionen Euro, die in ihre letzte Phase eingetreten ist, hatte bei EEW überhaupt erst den Gedanken ausführbar erscheinen lassen, den unansehnlich gewordenen Bunkerkopf mit einem Riesenbild zu bemalen.

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass im Oktober das nunmehr vierteilige Riesenbild fertig werden soll. Das Unternehmen plant auch eine Einweihungsfeier, deren Termin rechtzeitig bekannt gegeben wird.

1.220 Liter Farbe verarbeitet

1.220 Liter Farbe hat Marco Brzozowski mittlerweile an die Wand gebracht und ist nun bald fünf Monate lang in einer Arbeitshöhe zwischen 20 und 35 Metern herumgeturnt. Während den meisten Betrachtern wohl seine lebensechten Figuren zuerst in Erinnerung bleiben, spricht der Künstler selbst lieber mehr von seiner Darstellung der Natur: das fünf Meter hohe Schilf, der zerbrochene Baum, die kleinen Wellen auf dem Havelarm.

Besonders dem Himmel hat der Meister viel Aufmerksamkeit gewidmet. Acht verschiedene Blautöne hat er verwendet, um möglichst natürliche Verläufe hinzubekommen. Sein erklärter Anspruch ist es, dass kaum ein Unterschied zu sehen sein soll zum echten Himmel, der den „ Havelspaziergang“ umgibt.

Von Bernd Geske