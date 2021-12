Premnitz

Die Stadt Premnitz hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Wir schauen auf wichtige Begebenheiten zurück.

Januar: In der Stadt Premnitz tritt zum 1. Januar eine neue Katzenverordnung in Kraft, welche die Kastration und Registrierung von frei laufenden Katzen sicherstellt. Die Stadt zahlt zur Kastration einen Zuschuss. Ziel ist, die Zahl herrenloser frei laufender und unkastrierter Katzen zu reduzieren +++ Mit einem Brief an die Landesregierung bietet Bürgermeister Ralf Tebling an, die Stadt Premnitz als Corona-Impfstandort auszuweisen +++Die Bauarbeiter, die auf der Ringstraße in Mögelin zugange sind, benötigen drei Monate mehr für den Straßenausbau +++Die Awo-Schule für Sozialwesen bereitet ihre Feiern zum 30jährigen Bestehen vor.Februar: Die Kassenärztliche Vereinigung teilt mit, dass sie für Senioren, die zur Corona-Impfung fahren, keine Fahrtkosten übernehmen kann +++ Die Wirtschaftsregion Westhavelland will auch in den kommenden Jahren Projekte auflegen, um Nachwuchs für die Betriebe zu binden +++ Corona schlägt sich auf den Sitzungsreigen der SVV nieder. Die meisten Ausschusssitzungen fallen aus.

Vom Müllheizkraftwerk über die Eröffnung des Naturbades Premnitz bis hin zum Karnevalauftakt im Herbst, das sind die Fotos 2021 für Premnitz.

März: Weil es im Vormonat eine längere Frostphase gab, konnten die Arbeiten an der Grubenlanke in Mögelin nicht wie geplant weiter gehen. Eine Verzögerung wird erwartet. Das Projekt kostet 1,46 Millionen. Die Stadt Premnitz schultert das zusammen mit dem Projektbüro Havelrenaturierung +++ Die Havelländische Zinkdruckguss ist nach einer Fahrt durch ein Wellental wieder auf Kurs +++ Die Fahrradwerkstatt für Asylbewerber macht weiter +++ Die Straßen Haveleck in Mögelin und die Bahnhofstraße Premnitz müssen saniert werden +++ Bürgermeister Tebling schreibt erneut an die Landesregierung: Premnitz soll Modellkommune für die Corona-Impfstrategie vor Ort werden.April: Im Corona-Testzentrum Premnitz in den Räumen von Genuss-Catering sind weniger als ein Prozent aller Tests positiv +++ Die Schule für Sozialwesen muss den Tag der offenen Tür aus Anlass des 100. Geburtstages der Namensgeberin Sophie Scholl wegen Corona streichen +++ In Premnitz wird die Firma „Neue Energien“ vorgestellt, die sich mit Wasserstoffplasmafizierung befasst. Dazu passt, dass Premnitz ein mit Landesgeldern gefördertes Wasserstoffzentrum werden will +++ Bei einem Gartenlaubenbrand ist die Aufmerksamkeit der Feuerwehren aus Premnitz und den Ortsteilen gefordert.

Mai: Der Abriss des alten Gesundheitszentrums in der Friedrich-Engels-Straße in Premnitz ist abgeschlossen +++ Im Naturbad Premnitz wird die neue Saison vorbereitet. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt, das beschließt die SVV +++ Stadthistoriker Jürgen Mai feiert seinen 80. Geburtstag +++ Die Ringstraße in Mögelin ist fertig und wird offiziell übergeben. Die Stadt Premnitz will weiter Gemeindestraßen ausbauen +++ Wieder muss die Feuerwehr ausrücken – diesmal brennt bei Mögelin der Wald.

Juni: Für den Bürgerhaushalt der Stadt Premnitz stehen 24 Vorschläge fest +++ Premnitz bekommt aus dem Landespakt für Pflege insgesamt 83000 Euro über mehrere Jahre +++ An der Schule für Sozialwesen werden die Abschlusszeugnisse übergeben +++ Das Naturbad öffnet seine Pforten am Pfingstwochenende +++ Die Debatten zum Arztmangel in Premnitz nehmen Fahrt auf.

Juli: Die Wirbelschichtanlage im Industriepark ist vom Netz. 20 Jahre hat die zirkulierende Wirbelschichtfeuerungsanlage Prozessdampf für die Unternehmen im Industriepark Premnitz geliefert +++ Sanfter Tourismus auf der Havel.Mit einem Bebauungsplan wollen die Stadtverordneten am Bootshaus Milow touristische Infrastruktur schaffen +++ Genug getestet. Das Testzentrum in Premnitz in den Räumen von Genusscatering schließt +++ Premnitz wird sich an der Wasserstoff-Initiative des Landkreises beteiligen. Passen dazu besucht Landrat Lewandowski in Premnitz die Firma „Neue Energien“ +++ Der Sozialverein „Robin Hood“ öffnet nach langer Corona-Pause wieder seine Pforten +++ Der bau der Fernwärmetrasse vom Industriepark nach Brandenburg/Havel beginnt.August: Insgesamt 68 Kinder werden an der Dachsbergschule in Premnitz eingeschult +++ Die Hilfstransporte nach Zsobok werden wieder aufgenommen. Es ergibt sich ein Zeitfenster im September +++ Die Premnitzer nehmen am Stadtradeln teil und wollen ein Zeichen für Klimaschutz setzen +++ Erstmals wird in einem Ausschuss der SVV der Vorschlag debattiert, Hausärzten eine Prämie von 15000 Euro zu geben, wenn sie sich in Premnitz niederlassen +++ Das Junge Stadtquartier ist auf den Weg gebracht. An der Bunsenstraße und in anderen Gebieten der Stadt entsteht neuer Wohnraum +++ Bei einer Sternfahrt zum Klimaschutz „Ohne Kerosin nach Berlin“ radelt Bürgermeister Tebling zusammen mit anderen Bürgerinnen und Bürgern mit.September: Das erste Treffen der Premnitzer Unternehmergemeinschaft nach der Corona-Pause nutzt Bürgermeister Tebling für eine Überraschung. Die Stadt will eine Kita mit 50 Plätzen bauen +++ Premnitzer Schulen werden nicht mit mobilen Luftfiltern ausgestattet +++ Die Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft PWG hat ein neues Mehrfamilienhaus mit hochwertigen Wohnungen fertiggestellt +++ Bei der Bundestagswahl freut sich die SPD über einen großen Triumph. Sie hat bei den Erst- und Zweitstimmen mit Abstand gewonnen. Platz 2 belegt die AfD +++ Die Feuerwehren müssen immer wieder ausrücken. Es brennen Mülltonnen und Brachflächen.Oktober: Hautärztin Karin Forschner verlässt Premnitz. Die vakante Hautarztstelle im Premnitzer Gesundheitszentrum übernimmt vorerst Dietmar Balkau +++ Wie soll das Geld aus dem Pakt für Pflege verwendet werden? Vorgeschlagen wird, die Beratungsstunden der Sozialen Anlaufstelle zu erhöhen und einen Fahrdienst für Senioren einzurichten +++ Die Feuerwehrleute aus Premnitz kommen zu ihrem Ball zusammen +++ Der Pflegedienst „Mit Herz und Hand“ aus Premnitz gewinnt einen der Wirtschaftsförderpreise des Landkreises +++ Weil die Stadt im Jahr 2020 Corona-Hilfen erhalten hat, wird sie im Jahr 2022 weniger Landeszuweisungen bekommen.November: Gute Nachricht für die Sozialstation „Kisy“ der Arbeiterwohlfahrt. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistag gibt erneut Geld frei, damit die Station weiterarbeiten kann +++ Erstmals gibt es ein Standortgutachten zur Nahversorgung in Premnitz. Die Autoren finden viele lobende Worte für die Stadt +++ Eine Hiobsbotschaft haben die Havelland Kliniken im Gepäck. Die Wohn- und Pflegezentrum GmbH, ein Tochterunternehmen, schließt die Tagespflege in Premnitz. Dezember: Die Adventszeit beginnt traurig. Die beliebte Hüttenweihnacht fällt aus +++ Eine Aufsichtsratsbeschwerde gegen Ralf Tebling wird von der Kommunalaufsicht abgewiesen +++ Die Stadtverordneten beschließen wichtige Investitionen für das Jahr 2022 und dazu den Bürgerhaushalt +++ Es gibt eine Debatte zu Ordnung und Sauberkeit, die Beteiligten werden sich an einem runden Tisch treffen +++ Bürgermeister Ralf Tebling ist neuer Vorsitzender des Wasser- und Abwasserverbandes.

Von Joachim Wilisch