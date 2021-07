Schildkröte verschwunden: Schreckmoment für Premnitzer Tierliebhaber

Premnitz

Am Sonntagnachmittag hatte sich eine Schildkröte in Premnitz offenbar auf Wanderschaft begeben. Eine Premnitzerin hatte das Tier entdeckt und den seltenen Fund in der Facebook-Gruppe „Premnitzer Stadtgespräch“ gemeldet.

Auf den außergewöhnlichen Aufruf: „Schildkröte gefunden! Vermisst vielleicht jemand eine hier?“ meldeten sich kurz darauf gleich zwei Premnitzer, die erfahren hatten, das ein Schildkröten-Liebhaber sein Tier vermisst.

Offenbar hatten die Besitzer der Schildkröte schon eine ganze Weile nach ihrem Schützling Ausschau gehalten. „Unsere Nachbarn haben heute den ganzen Tag ihre Schildkröte gesucht“, vermeldete eine Premnitzerin bereits kurz nach dem Aufruf. Ein anderer Facebook-Nutzer wollte gleich wissen, wie das Tier aussieht, weil sein Bruder seine Schildkröte vermisste.

Nach nur einer Stunden konnte die Finderin der Schildkröte bereits vermelden, dass das Tier inzwischen wieder in seinem Zuhause angekommen und in Sicherheit ist. Damit endete der sonntägliche Ausflug des Panzertieres schließlich doch noch glücklich.

Für die schnelle Hilfe gab es sogar noch ein dickes Lob vom Premnitzer Stadtbrandmeister Olaf Thiem. Der hatte den spontanen Aufruf und die Rettung der Schildkröte auf Facebook mit einem Daumen nach oben kommentiert.

Von Christin Schmidt