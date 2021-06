Schule für Sozialberufe Premnitz: Mit donnerndem Applaus ins Berufsleben

Premnitz

Sie haben ihre Ausbildung zum Sozialassistenten oder zur staatlich anerkannten Erzieher absolviert und sind nun auf den Weg hinaus ins Leben. 70 Absolventen der Beruflichen Schule für Sozialwesen erhielten am Mittwoch ihre Abschlusszeugnisse. Schulleiterin Kerstin Müller freute sich, dass die Verabschiedung in diesem Jahr wieder in etwas größerem Rahmen stattfinden konnte. „Im vergangenen Jahr mussten wir wegen Corona in die einzelnen Klassen gehen. Das war auch feierlich, aber es war nicht so schön.“

In ihrer Festrede sagte Kerstin Müller, dass es ein Abschlussjahrgang sei, der viele neue Wörter lernen musste, die so vorher noch nicht in der Schule verwendet wurden. „Covid 19, FFP-2-Maske, Lüftpausen, Abstand, Inzidenzen und einige mehr.“ Ohne PC sei der Unterricht zeitweise nicht möglich gewesen. „Wir haben unsere Schulcloud kennengelernt und wir haben Schulkonferenzen digital abgehalten.“

Gut vorbereitet

Trotz vieler Hindernisse sei es gelungen, die jungen Leute – und auch die Erwachsenen – gut auf die Prüfung vorzubereiten. Denn neben den jungen Schulanfängern, gab es am Mittwoch auch Zeugnisse für Absolventen, die bereits andere Berufe hatten oder haben. Und ähnlich gefächert, wie das Alter, war daher auch das Verständnis dafür, nun etwas zu lernen. Bei den einen war es von Anfang an da, bei anderen kam es später. Zu den älteren Schülern, die ihr Abschlusszeugnis bekamen, gehörte auch Valentin.

Valentin (3.v.li.) bekommt zusammen mit anderen Absolventen sein Zertifikat. Quelle: Joachim Wilisch

Er ist Flüchtling und war ein Schützling des verstorbenen Wolfgang Hundt. Um seine Ausbildung an der Schule zu bezahlen, hatten viele Rathenower und Premnitzer Geld gespendet. Valentin engagiert sich vielfach. Seine Trommelkünste sind ebenso gefragt, wie sein Einsatz am „Gambischen Beet“ im Optikpark. Sichtbar stolz nahm Valentin sein Zeugnis entgegen.

Von Kuriositäten berichtete Kerstin Müller ebenso. So haben ein Vater, eine Mutter und ein Kind an der Schule gelernt und den Abschluss gemacht. Für die Erwachsenen sei die Ausbildung auch deshalb schwierig, weil sie neben dem Schulalltag auch Arbeit in der Familie hatten.

Eine Berufung

Kerstin Müller machte deutlich, was ein Abschluss an der Schule für Sozialberufe bedeutet: „Der Beruf muss Berufung sein.“ Die Absolventen, so die Schulleiterin, werden immer nah an und mit Menschen arbeiten. „Diese Menschen verdienen Zuneigung.“ Kein Beruf für Larifaris also. Und so musste man sich zu Beginn der Ausbildung auch von der einen oder anderen Person trennen. „Das ist nicht leicht“, sagte Kerstin Müller. Aber es sei notwendig. „Für einige ist ein anderer Weg vielleicht der bessere.“

Kerstin Müller bei ihrer Ansprache. Quelle: Joachim Wilisch

Nicht alle Absolventen gehen sofort ins Berufsleben. Einige werden sich spezialisieren und bleiben an der Schule in Premnitz. „Darüber freue ich mich natürlich“, sagte Kerstin Müller.

Eine große Hürde sei für den einen oder anderen, der nun seine Zeugnisse bekam, das kontinuierliche Lernen gewesen. Trotzdem standen am Ende ein paar herausragende Abschlüsse mit Noten zwischen 1,5 und 1,0. Alle Abschlussschülerinnen und -schüler haben nun die unterschiedlichsten Möglichkeiten, weiter zu machen. Entweder direkt im Beruf, viele haben bereits einen Vertrag in der Tasche.

Auch an die Hochschule

Oder – wie schon erwähnt weiter an der Schule in Premnitz oder aber auch an einer Hochschule. Denn mit dem Fachschulabschluss haben die Abgänger nun die Möglichkeit, bestimmte Studienrichtungen an Fachhochschulen zu belegen.

Der Vormittag begann mit einem Theaterstück, das den Schulalltag in einer „Krabbelschule“ für Insekten beschreibt. Ein bisschen hintergründig durfte es schon sein. Die Erkenntnis, dass man nur im Klassenkollektiv gemeinsam stark ist, hatten auch die Absolventen gemacht. In ihren Ansprachen sagten die Klassensprecher, dass sich im Laufe der Ausbildung Freundschaften ergeben haben und dass man sich gegenseitig gestützt habe, wenn es mal schwierig wurde.

Zu Beginn gab es ein Theaterstück. Quelle: Joachim Wilisch

Dann gab es die Zeugnisse, Zertifikate und kleine Geschenke dazu. Für die Schülerinnen und Schüler war das der Moment ausgelassenen Jubels. Einen Abschluss – zumal mit einer Prüfung am Ende der Ausbildungsjahre – darf man gerne feiern.

Für Kerstin Müller und die verbleibenden Schüler geht es nun in eine neue Runde – hoffentlich mit möglichst wenig Corona-Einschränkungen.

Von Joachim Wilisch