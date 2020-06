Premnitz

So wie es langfristig geplant war, hat die Berufliche Schule für Sozialwesen „ Sophie Scholl“ in Premnitz am Mittwoch ihre diesjährigen Abschlusszeugnisse feierlich übergeben. Die Corona-Einschränkungen haben die Bildungsstätte aber gezwungen, hier neue Wege zu gehen. In drei kleineren Veranstaltungen hintereinander haben die Abschlussklassen fast im Stundentakt im Saal der Schule ihre Urkunden bekommen.

37 junge Leute, darunter acht Männer, aus zwei Erzieherklassen haben ihre Ausbildung abgeschlossen, berichtet Schulleiterin Kerstin Müller. Zwei Drittel haben gegenwärtig einen Arbeitsplatz in Aussicht.

Fürs Foto ausnahmsweise mit leicht gesenkter Maske: Schulleiterin Kerstin Müller. Quelle: Bernd Geske

Ihre Ausbildung beendet hat auch eine Klasse von Sozialassistenten mit 18 Schülerinnen und Schülern, darunter drei Jungen. 16 werden an der Schule bleiben und dort nach den Sommerferien eine Erzieherausbildung beginnen. Zwei andere Schüler dieser Klasse werden das Schuljahr wiederholen, um den Abschluss noch zu schaffen. Sie hatten nicht alle Aufgaben erfüllt.

Die Abschlusszeugnisse sind nun wie geplant übergeben worden, im Vorfeld hat die Corona-Krise der Awo-Schule aber auch einige Änderungen abverlangt. Am 16. März war die Bildungsstätte zunächst geschlossen worden. Durch die Lehrkräfte seien zu den Schülerinnen und Schülern E-Mail-Kontakte aufgebaut worden, berichtet Kerstin Müller. Die Prüfungsvorbereitung seien per E-Mail gelaufen.

Praktika als Grundlage

Die praktischen Prüfungen sind nach den Vorgaben des Bildungsministeriums dieses Jahr ersatzlos gestrichen worden. Als Grundlage für die Bewertung sind die Ergebnisse der Praktika verwendet worden. Die schriftlichen Prüfungen wurden in der Turnhalle der Schule geschrieben, weil dort die Abstandsvorgaben gut eingehalten werden konnten.

Am 27. April durfte in der Schule für Sozialwesen der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden, sagt die Schulleiterin. Die Klassen sind geteilt worden. Maximal zwölf Personen je Gruppe, so war die Abstandsregel zu gewährleisten. Seit 18. Mai wird der Unterricht so organisiert, dass die Klassen an jedem zweiten Tag zum Unterricht kommen.

Auf dem Gelände mit Maske

Eingang und Ausgang der Schule befinden sich an verschiedenen Stellen. Überall steht Desinfektionsmittel für die Hände bereit. Im Schulgebäude und auf dem Gelände sind Mund-Nase-Masken zu tragen. Nur beim Unterricht in den Räumen dürfen sie abgelegt werden. „Unsere Schülerinnen und Schüler sind recht vernünftig“, resümiert Kerstin Müller, „sie halten sich an die Vorgaben.“

Für die Lehrkräfte sei die Zeit der Prüfungsvorbereitungen mit viel Stress verbunden gewesen, berichtet sie, weil alle Kontakte individuell per E-Mail zu laufen hatten. Man habe begonnen, eine eigene Schulcloud zu erstellen. Ein Stundenplan-Programm sei in Angriff genommen worden.

Vier neue Klassen geplant

Am Donnerstag beginnen auch an der Awo-Schule für Sozialwesen die Sommerferien. Am 10. August wird das neue Schuljahr beginnen. Gebildet werden dafür zwei neue Erzieherklassen, eine Klasse für Erzieher berufsbegleitend in Teilzeit und eine Klasse Sozialassistenten. Für alle vier Klassen gibt es genug Bewerber, überall sind aber auch noch Plätze frei. Wegen der Corona-Auflagen ist dieses Jahr bislang auf Eignungstest und Bewerbungsgespräche verzichtet worden. Es wurde ausnahmsweise nach Aktenlage entschieden.

