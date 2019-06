Premnitz

Die Beteiligung von Einwohnern an den Entscheidungen in der Stadt soll in der neuen Legislaturperiode noch umfangreicher werden als es bisher war. Zwei Gremien sollen in dieser Beziehung die wichtigsten Partner von Verwaltung und Abgeordneten sein. Auf ihrer konstituierenden Sitzung haben die Premnitzer Stadtverordneten die Mitglieder des neuen Seniorenbeirats benannt und Vertreterinnen des neuen Kinder- und Jugendparlamentes begrüßt.

Zum Seniorenbeirat der jetzt laufenden Wahlperiode gehören Edith Szücs, Angelika Schneider, Margot Günther, Ute Lucke, Frank Hoffmann, Monika Knichale, Rosemarie Krone, Ilse Schmidt, Heidi Schneider und Marianne Kublik. Vorsitzende wird wie bisher Edith Szücs sein. Nachdem Rolf Schultze sich aus dem Seniorenbeirat zurück gezogen hat, wird nun Frank Hoffmann als stellvertretender Vorsitzender tätig sein.

Die Mitglieder des neu benannten Premnitzer Seniorenbeirats. Quelle: Bernd Geske

Als sachkundige Einwohnerin für den Seniorenbeirat im Ausschuss für Soziales und Finanzen wurde erneut Margot Günther berufen. Als sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung ist Frank Hoffmann berufen worden.

Neu gebildet werden soll in diesem Jahr ein Kinder- und Jugendparlament. Fünf Mädchen, die dabei mitwirken, waren zur Stadtverordnetensitzung gekommen, um sich vorzustellen. Lätizia und Fiona Panschuk, Marielle Zeihe, Hanna Kibbert und Lara Richter-Rügen hatten schon viele Herzen auf ihrer Seite, als sie alle ans Rednerpult traten, um abwechselnd etwas zu sagen. Fiona Panschuk teilte mit, dass neben ihnen noch Wilhelm-Maximilian Paulick und Jannine Müller beim Kinder- und Jugendparlament mitmachen wollen. Hanna Kibbert sagte, sie seien bisher sieben Mitglieder und hätten sich zweimal getroffen. Sie würden sich noch nicht als fertiges Kinder- und Jugendparlament betrachten.

Eigenes Budget am 12. September

Sie baten darum, dass ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin sie begleiten möge und fragten, ob ihnen ein fester Ansprechpartner in der Verwaltung benannt werden kann. Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) versprach ihnen Unterstützung bei den gewünschten Dingen. Er teilte den Mädchen außerdem mit, dass ihnen bereits auf der nächsten Stadtverordnetensitzung am 12. September ein eigenes finanzielles Budget zuerkannt werden soll. Sie mögen sich bis dahin Gedanken machen, wofür sie das Geld verwenden wollen.

Wolfgang Hundt (Linke) sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament und gehe davon aus, dass es eine Belebung für die Arbeit der Stadtverordneten wird. Gerd Haberstroh ( SPD) sagte, er begrüße es sehr, wenn Kinder und Jugendliche sich bereit finden, mit den Stadtverordneten zusammen zu arbeiten. Er wünsche ihnen starke Argumente, damit sie entsprechende Mehrheiten finden. Nicht zuletzt versicherte Frank Hoffmann vom Seniorenbeirat, dass dieser das Kinder- und Jugendparlament unterstützen wird.

Von Bernd Geske