Sielmann-Schule Milow: Laptops und Tablets

Die mit Vernunft gesteuerte Ausbildung von Kindern an Laptops und Tablets ist in der Inge-Sielmann-Grundschule Alltag. Annemarie Schwarzlose unterrichtet die Klasse 2a. Wenn sie die Mädchen und Jungen bittet, das Tablet herauszuholen, dann ist die Begeisterung groß. Alle machen gerne mit.

Das hatte Annemarie Schwarzlose schon vor einiger Zeit dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion erklärt. Daniel Keller besuchte damals die Kita in Milow und wurde auch durch die Klassenzimmer der Sielmann-Schule geführt.

Der Wunsch von Daniel Keller

Er zeigte sich begeistert von der Ausstattung mit Tablets und Laptops und äußerte spontan den Wunsch, selber einmal an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen.

Zu Beginn ein Satz

Am Mittwoch wurde Daniel Keller nun zusammen mit der Landtagsabgeordneten Katja Poschmann in der Klasse 2a erwartet. „Regenwürmer lockern die Erde auf.“ So lautete der Satz, den die Kinder aufschreiben sollten. Auf dem Whiteboard vorne – da wo früher die Tafel angebracht war – erschien der geschriebene Satz hinter dem Namen der Kinder und ruckzuck hatte das System ausgerechnet, wer einen Fehler hatte.

Daniel Keller zu Besuch in der Sielmann-Grundschule Milow.. Quelle: Joachim Wilisch

Schwieriger wird es schon, wenn die Kinder in einem Text die Fehler erkennen sollen. Und auch Rechenaufgaben lösen einige mit Bravour, andere waren vielleicht angesichts der Gäste aufgeregt und machten kleine Fehler.

Der Wettbewerb

Besonders großen Spaß macht den Kindern der Wettbewerb. Dann treten sie in Gruppen gegeneinander an und müssen unterschiedliche Aufgaben erledigen.

Wie im Flug

Eine Schulstunde vergeht dann wie im Flug. Über mangelnde Aufmerksamkeit muss sich Annemarie Schwarzlose nicht beschweren. Und im Grunde lernen die Kinder dasselbe, was sie vorher analog mit Stift, Papier, Tafel und gedruckten Büchern gelernt haben.

Es ist alles etwas peppiger, bunter – so wie die digitale Welt inzwischen ist. Katja Poschmann machte vor Unterrichtsbeginn im Gespräch mit Schulleiter Christoph Küpper deutlich, dass man die Medienerziehung in der Schule ernst nehmen müsse.

Verlässlicher Partner

Das sagte auch Daniel Keller und versprach Küpper, dass seine Partei in der Beziehung ein verlässlicher Partner sei. „Bildung steht ei uns in der Prioritätenliste an erster Stelle – eben ganz oben.“

Katja Poschmann im Unterricht.. Quelle: Joachim Wilisch

Die beiden Corona-Jahre haben der Digitalisierung in den Schulen des Westhavellandes einen Schub gegeben, der sonst möglicherweise nicht so schnell gekommen wäre. Nun sei es wichtig, die Lehrer und Eltern auf dem neuen Weg mitzunehmen, so Christoph Küpper.

Eine Herausforderung

Poschmann und Keller wissen, dass die Ausstattung von Schulen mit Tablets oder Laptops für ganze Klassen eine Herausforderung ist. Denn die Geräte müssen gewartet werden und ältere Technik ist später auch auszutauschen.

Bund, Land und Kommunen

Die Anschaffungen schultern derzeit Bund, Land und Kommunen. In dem Gespräch mit dem Schulleiter ließen Katja Poschmann und Daniel Keller aber durchblicken, dass es ohne die Schulträger – also Städte, Ämter, Gemeinden und Kreise – keine verlässliche Finanzierung geben werde.

Katja Poschmann hat bei den Touren durch ihren Wahlkreis aber immer wieder festgestellt, wie unterschiedlich die Schulträger das Thema Digitalisierung angehen. „Die Gemeinde Milower Land ist da sehr weit und der Bürgermeister ist sehr gut“, lobte die Bildungspolitikerin. „Es gibt auch Städte oder Gemeinden, da geht es nicht so flott.“

Lies ein Buch!

Und dann sollen die Kinder natürlich auch lernen, was es heißt, ein Buch in die Hand zu nehmen und dieses zu lesen. Obwohl Schulbücher aus ihrer Sicht durchaus digitalisiert werden sollten. Christoph Küpper stimmt zu. Am Ende sei das kostengünstiger.

Vorbereitungen zum Wettbewerb. Quelle: Joachim Wilisch

Der Weg bis zur durchgehenden Digitalisierung ist noch nicht geschafft. Katja Poschmann umschreibt die Aufgabe: „Wir müssen uns stets fragen, wie wir es schaffen, allen ein digitales Endgerät zu geben, ohne dass jemand zurück bleibt.“

Freundschaft geschlossen

Daniel Keller schloss in der Unterrichtsstunde schnell mit seinem Banknachbarn Freundschaft. Die helfende schnelle Hand des Kindes verblüffte selbst den SPD-Fraktionsvorsitzenden. Und bei dem Gruppenwettbewerb fieberte der Politiker mit. „Wir packen es noch“, feuerte er an.

Nicht immer so intensiv

So intensiv wie am Donnerstag ist der digitale Unterricht sonst nicht. Aber Annemarie Schwarzlose und die Kinder wollten auch etwas zeigen. Schließlich sollte es die Politiker motivieren, weiter für Tablets und Laptops an Schulen zu werben.

Von Joachim Wilisch