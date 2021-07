So geht es nach dem Abschalten der Wirbelschichtanlage in Premnitz weiter

Premnitz

Zwanzig Jahre hat die Zirkulierende Wirbelschichtfeuerungsanlage Prozessdampf für die Unternehmen im Industriepark Premnitz geliefert. Am 30. Juni hat EEW Energy from Waste Premnitz den Abfahrprozess für das Heizkraftwerk eingeleitet und die Anlage mit Wirkung zum 1. Juli offiziell außer Betrieb genommen.

Allein in den zurückliegenden zehn Betriebsjahren hat die Wirbelschicht nahezu 2,6 Millionen Megawattstunden Frischdampf aus der Energie des Abfalls gewonnen und damit mehr als 3,1 Millionen Megawattstunden Erdgas eingespart.

Die Energielieferung der auf die energetische Verwertung von Ersatzbrennstoffen ausgelegten Anlage wird künftig die neu errichtete zweite Linie der ebenfalls am Standort betriebenen Rostfeuerungsanlage übernehmen.

Nicht nur Freude

„Ich sehe diesen Tag mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Klaus Piefke, Technischer Geschäftsführer von EEW Premnitz. Einerseits schmerze es ihn als Ingenieur, wenn in einem Kraftwerk für immer die Lichter ausgehen. Auf der anderen Seite freue er sich, dass es für die gesamte Betriebsmannschaft am Standort weitergehe. „Wir brauchen das Know-how unserer Kollegen und sind froh, allen eine Perspektive am Standort bieten zu können“, ergänzt Rüdiger Bösing, Kaufmännischer Geschäftsführer von EEW Premnitz.

Für die Wirbelschichtanlage hingegen gibt es am Standort keine Zukunft. „Wir werden das Kraftwerk kurzfristig verkaufen“, sagt Rüdiger Bösing. Der neue Eigentümer werde die Kesselanlage abbauen und das Gebäude für andere Zwecke nutzen.

Blick auf die Wirbelschichtanlage Premnitz. Quelle: EEW Premnitz

Die Wirbelschicht ist für EEW keine Erfolgsgeschichte. Sie wurde einst gebaut, um Teppichreste zu verbrennen. Doch ging das neue Werk „Polyamid 2000“ bald in Insolvenz. EEW erwarb die Anlage, musste aber die Abfallstoffe relativ aufwendig aufbereiten lassen, um sie in dem zirkulierenden Luftstrom verbrennen zu können.

Wort gehalten

Schon als die Planung lief, hatte die EEW-Gruppe wiederholt erklärt, dass die neue zweite Linie eine Ersatzinvestition für die Wirbelschichtanlage ist: Sei die neue Linie fertig, nehme man die Wirbelschicht außer Betrieb. Danach gefragt, hatten die beiden EEW-Geschäftsführer Rüdiger Bösing und Klaus Piefke das unter anderem auch auf einer Informationsveranstaltung mit 90 Zuhörern im August 2018 so erklärt. Ein Teil der Anwesenden schien diese Aussage aber nicht zu glauben. Nun bestätigt Piefke: „Wir haben Wort gehalten.“

Voraussetzung für die Einstellung der Wirbelschichtanlage war der Bau einer zweiten Verbrennungslinie.

Das Feuer in der neuen Anlage. Quelle: EEW Premnitz

Bei der 70-Millionen-Euro-Investition hat die warme Inbetriebnahme schon vor einiger Zeit begonnen. Im April ist dort zum ersten Mal ein Müllfeuer entfacht worden. Wie das Unternehmen mitteilt, war damit ein wichtiger Meilenstein für die Aufnahme des operativen Betriebes erreicht. Die zweite Linie, die wie die erste Verbrennungslinie eine Rostfeuerung hat, übernimmt nun die Aufgaben aus der Wirbelschichtverbrennungsanlage. Noch sind nicht alle Arbeiten erledigt, um in den Regelbetrieb zu gehen. Es finden Bauabnahmen, Leistungstests und TÜV-Messungen statt. Laufe dabei alles reibungslos, erklärte der Inbetriebnahmeleiter Bernd Joppek kürzlich, könne der Regelbetrieb im Spätsommer dieses Jahres aufgenommen werden.

Hohes Niveau

EEW Premnitz ist Teil der EEW Energy from Waste-Gruppe. Diese ist ein in Europa führendes Unternehmen bei der Abfall- verwertung. Zur Nutzung dieser Ressourcen entwickelt, errichtet und betreibt das Unternehmen Verwertungsanlagen auf höchstem technologischem Niveau und ist damit unabdingbarer Teil einer geschlossenen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Blick auf den EEW-Bau mit dem großen Wandgemälde. Quelle: EEW Premnitz

EEW wandelt die in den Abfällen enthaltene Energie wiederum um und stellt diese anschließend als Prozessdampf für Industriebetriebe, Fernwärme für Wohngebiete sowie umweltschonenden Strom zur Verfügung.

Von Joachim Wilisch