So polieren Jugendliche ihre Heimatstadt Premnitz auf

Premnitz

Ein paar wichtige Notizen musste sich Ralf Tebling in sein Lastenheft schreiben. Der Bürgermeister hatte soeben eine Stadtverordnetenversammlung hinter sich gebracht, in der Jugendliche ihn mit einer Antragsflut konfrontierten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Stadtverordneten kamen aus den beiden achten Klassen der Oberschule Premnitz. Im Politik-Projekt „Pimp your town“ (zu Deutsch: Motze Deine Stadt auf“) lernten sie, wie man als Kommunalpolitiker Ziele verfolgt und durchsetzt. Ebenso erfuhren sie, wie man Mitstreiter für eine Sache gewinnt.

Drei Tage waren die Mädchen und Jungen im Jugendclub. Sie bildeten Fraktionen, trafen sich in Ausschüssen, berieten erneut Anträge in Fraktionen und legten sie in der Stadtverordnetenversammlung vor. Begleitet wurden die Kommunalpolitiker in spe von einem Presseteam – das ebenso aus Schülerinnen und Schülern bestand – und einem Filmteam. Alles wie im richtigen Leben.

SVV im Jugendclub Premnitz. Quelle: Joachim Wilisch

In der SVV sahen sich die Jugendlichen dann mit einem echten Bürgermeister konfrontiert. Ralf Tebling zeigte sich aufgeschlossen. „Ich finde es gut, dass es diese Projekte gibt und dass Jugendliche so an Kommunalpolitik herangeführt werden.“

Und so zeigte der Bürgermeister, dass er die jungen Stadtverordneten ernst nahm. „Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Stadtverordnetenversammlung, wir wollen gleich in die Tagesordnung einsteigen“, legte Tebling los. Ihm gegenüber saßen drei Fraktionen: Die Gottgleichen, die Fraktion Wasserfest und die Fraktion 187er. „Auf die Namen muss man erst mal kommen“, schmunzelte Tebling.

Nicht immer eine Mehrheit

Und dann ging es los. Bemerkenswert. Nicht alle Anträge wurden verabschiedet und auch manches sicher sinnvolle Unterfangen bekam keine Mehrheit. Immer wieder wurde deutlich, dass die Jugendlichen wissen, dass Geld nicht in unendlichen Mengen vorhanden ist. Bei manchem Antrag rief der eine oder andere Stadtverordnete daher auch dazwischen: „Das ist viel zu teuer.“

Die Jugendlichen haben sich aber Gedanken über ihre Stadt und ihr Leben darin gemacht. Das Naturbad Premnitz war darum ein Thema. Abreißen und ein neues Freibad errichten. Das war ein Antrag. In der Debatte wurde schnell klar, dass die Jugendlichen auch mit anderen Maßnahmen zufrieden wären. Das grüne Wasser und die Rasenpflege wurden erwähnt.

Das Tagungspräsidium mit Bürgermeister Ralf Tebling. Quelle: Joachim Wilisch

Letztlich wurde der Antrag – Abriss und Neubau – abgelehnt. Aber für Bürgermeister Tebling war das ein Signal, dass den Jugendlichen das Thema wichtig ist. Um Ordnung und Sauberkeit ging es gleich in mehreren Anträgen. Zusätzliche Müllbehälter in den Straßen wurden gefordert.

Und auf den öffentlichen Plätzen sollte mehr sauber gemacht werden. Ralf Tebling sprach sich dagegen aus. „Jeder kann seinen Schmutz auch selbst nach Hause tragen und dort entsorgen. Wenn sich alle daran halten, dann ist die Stadt schon ein gutes Stück sauber.“

Schulleiterin bilanziert

Die Leiterin der Oberschule, Heidi Petzold, beobachtete die Stadtverordnetenversammlung am Rande. „In den Fraktionssitzungen und in den Ausschüssen haben die Jugendlichen ganz tolle Argumente besprochen“, sagte sie. In der Stadtverordnetenversammlung gingen die manches Mal unter – wenn ein echter Bürgermeister die Sitzung leitet ist die Situation wohl schon gespannter.

Dem Jugendclub Premnitz, der Partnerschaft für Demokratie, der Diakonie und dem Team „Politik zum anfassen“ sei man zu Dank verpflichtet, sagte die Schulleiterin. „Es war auch gut, dass wir das nicht in der Schule gemacht haben, sondern in anderen Räumen. Und die Jugendlichen haben noch einmal neu zueinander gefunden.“ Mike Stampehl, der den Vormittag für die Partnerschaft für Demokratie verfolgte, zeigte sich zufrieden.

Es wurde debattiert, verhandelt und abgestimmt. Quelle: Joachim Wilisch

Einen Schulgarten wollen die Stadtverordneten – den werden sie wohl bekommen. Ebenso eine Einkaufsmöglichkeit in Mögelin. Ob es dazu kommt bleibt offen. Wo die Stadtverordneten Themen behandelten, die den Landkreis oder das Land betreffen, will Tebling die Argumente dort vorbringen.

Nach zweieinhalb Stunde inklusive einer Pause war Schluss. „Ich bedanke mich bei Ihnen für die zügige Debatte und schließe die Sitzung“, sagte der Bürgermeister. Ihm bleibt die Hoffnung, dass das Interesse der Jugendlichen an kommunalpolitischen Prozessen geweckt ist.

Von Joachim Wilisch