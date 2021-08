So verlief die Einschulung an der Grundschule in Premnitz

Premnitz

Die Aufregung war den ABC-Schützen deutlich anzusehen. Mit der Schultüte in der Hand und dem Ranzen auf dem Rücken warteten die neuen Erstklässler der Grundschule „Am Dachsberg“ in Premnitz am Samstag geduldig auf dem Schulhof. Klassenlehrerin Petra Bodemann zählte durch: 22, alle da. Es konnte losgehen, mit der Festveranstaltung im großen Saal der Schule. Dort wartete Schulleiter Jens Martin auf die neuen Schüler der Klasse 1c. Es war der dritte und letzte Durchgang an diesem Tag.

Einschulung mit Corona-Regeln

Für 68 Kinder beginnt am Montag in der Premnitzer Grundschule der Ernst des Lebens. Drei neue Klassen wird es geben. Fest mit dazu gehört die Einschulungszeremonie, die trotz Einschränkungen wie geplant stattfinden konnte. Wie schon im letzten Jahr mussten auch diesmal mehrere Corona-Regeln eingehalten werden, wie Jens Martin im Vorfeld alle Eltern informierte. So galt eine Maskenpflicht und Abstand halten. Neu hinzu kam eine Testpflicht für alle Teilnehmenden.

Zur Galerie Für 68 Kinder beginnt am Montag in der Grundschule „Am Dachsberg“ in Premnitz ein neuer Lebensabschnitt. Zum Start des neuen Schuljahres wird es drei neue Klassen geben. Einblicke in die Einschulung der Klasse 1c am Samstag.

„Sicherlich fragt ihr euch, warum ihr in die Schule gehen müsst. Zu Hause oder in der Kita war es doch auch sehr schön“, fragte Jens Martin zu Beginn der Einschulung die Kinder. Damit wollte der Schulleiter deutlich machen, dass der Tag ein ganz besonderer ist. Er nannte ihn „Schulgeburtstag“. „Ihr seid schick angezogen, habt Gäste eingeladen und bekommt Geschenke, wie an eurem eigentlichen Geburtstag“, so Jens Martin weiter. Doch mit diesem Tag beginne ein völlig neuer Lebensabschnitt – die Schulzeit.

Erste Unterrichtsstunde mit Klassenlehrerin

„Wir schenken euch ab Montag das Wissen, mit Buchstaben und Zahlen. Schon bald könnt ihr das erste eigene Wort lesen“, sagt Jens Martin. Doch das gehe nicht allein: „Ihr müsst stets aufpassen, euch Mühe geben und dabei bleiben. Die Lehrer, aber auch eure Eltern, werden euch dabei unterstützen.“ Einen ersten Einblick in den Unterricht bekamen die Erstklässler direkt im Anschluss ihrer Einschulung. Klassenlehrerin Petra Bodemann führte ihre neuen 22 Schüler in den Klassenraum im Obergeschoss, wo sie gemeinsam ihre erste Unterrichtsstunde erlebten.

Die erste kurze Unterrichtsstunde mit Klassenlehrerin Petra Bodemann im Klassenraum. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Das melden klappt ja schon ausgezeichnet“, sagt Petra Bodemann auf die Frage, wer denn schon seinen Namen schreiben könne. Das werde mit das erste sein, was die neuen Schüler an der Grundschule erlernen werden. Etwa eine halbe Stunde wurde gebastelt und geschrieben. Draußen auf dem Schulhof warteten unterdessen die Eltern und Familienangehörige gespannt auf ihre Schützlinge. Sie waren sichtlich etwas angespannt, ob denn ihre Kinder oder Enkel alles gut aufnehmen werden. Doch die Sorgen waren zumeist umsonst.

Mit einem strahlenden Lächeln und Tatendrang für die nächsten sechs Jahre an der Grundschule kamen die Erstklässler zurück und nahmen ihre vielen bunten Schultüten entgegen. Dem Schulstart steht nun nichts mehr im Wege.

Von Marcus J. Pfeiffer