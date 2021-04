Sommerausstellung im Premnitzer Rathaus

Premnitz

Von den Corona-Einschränkungen sind seit Monaten alle Havelländer Kunst- und Kulturschaffenden, aber auch die Havelländer Kunstinteressierten betroffen.

Im Rathaus Premnitz wurde Mitte September 2020, bereits in kleinem Rahmen, ohne große Vernissage, mit Bildern der Rathenowerin Ute Arndt, die bisher letzte Kunstausstellung eröffnet. Mit rund 60 Bildern der Maler des Karl-Mertens-Kunstvereins Rathenow werden jetzt neue künstlerische Akzente gesetzt.

Spontan entschieden

Zu den ersten Vereinsmitgliedern, die in beiden Etagen des Amtsgebäudes ausstellen, gehören Margit Kuschel, Detlef Frenkel und Martin Lenzen.

„Die Ausstellung kam ganz spontan und kurzfristig zustande. Da auch seit Monaten unsere Vereinstätigkeit coronabedingt weitgehend ruht und auch die ‚Stadtgalerie’ in der Berliner Straße in Rathenow geschlossen ist, fehlt uns nicht nur der Austausch untereinander, sondern auch der Kontakt zu unseren Gästen in der Galerie. Deshalb nutzen wir diese Möglichkeit gern, unsere unterschiedlichen künstlerischen Sichten auf die Landschaft und Ortschaften des Havellandes hier den Besuchern in Premnitz zu zeigen“, sagt Detlef Frenkel, Leiter der Malgruppe des Vereins. „Über den Ausstellungszeitraum von mehreren Monaten werden die Bilder auch gewechselt, so dass mehrere Vereinsmitglieder ihre künstlerischen Werke ausstellen können.“

Martin Lenzen gehört zu den ersten Ausstellern. Quelle: Uwe Hoffmann

Nach einem halben Jahr setzt die neue Ausstellung, mit dem Erwachen der Natur im Frühling, neue künstlerische Akzente. Und auch die Verwaltungsmitarbeiter genießen in den Fluren die Sicht auf die neuen Bilder.

Die Ausstellung der Künstler des Karl-Mertens-Kunstvereins Rathenow kann man noch den Sommer über im Premnitzer Rathaus besichtigen.

Wegen der aktuellen Corona-Lage kann man das Amtsgebäude nur mit vorherigem Termin betreten.

Von Uwe Hoffmann