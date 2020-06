Aus Habgier Mord in Auftrag gegeben: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Mögelin

Die Ermittlungen zur Aufklärung des Tötungsverbrechens vom 10. Februar 2018 bei Mögelin sind ein großes Stück voran gekommen. Kurz vor 20 Uhr hatten Polizeibeamte an jenem Abend in einem Kleinwagen, der an einem Feldweg stand, eine leblose Frau mit einer Schussverletzung gefunden. Zeugen war das Fahrzeug aufgefallen, weil es längere Zeit an der gleichen Stelle gestanden hatte. Sie riefen die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam erhebt nun Anklage gegen einen 54-jährigen Mann. Er wird beschuldigt, eine bislang nicht genauer bekannte Person dazu angestiftet haben, die damals 57-jährige Frau zu ermorden. Der Grund dafür sei, teilt Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann mit, dass der Angeklagte an das Geld aus der Lebensversicherung der Frau kommen wollte.

Anzeige

Die ganze Nacht durch sind Spuren gesichert worden. Quelle: Kay Harzmann

Weitere MAZ+ Artikel

Weil als Motiv Habgier ermittelt worden sei, so erklärt er, handele es sich hierbei um Mord und nicht um Totschlag. Die Unterlagen sind von der Staatsanwaltschaft bereits an das Landgericht Potsdam überstellt worden. Weitere Auskünfte erteilt deshalb das Landgericht, es hat bisher nicht auf die Fragen der MAZ geantwortet.

Da der Beschuldigte berechtigt gewesen wäre, das Geld aus der Lebensversicherung der ermordeten Frau erhalten, muss es sich um eine Person aus ihrem näheren persönlichen Umfeld handeln. In einer Todesanzeige ist damals ein Lebensgefährte genannt worden. Männliche Verwandte wurden in der Annonce nicht erwähnt.

Das Opfer war an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Quelle: Kay Harzmann

Unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei zunächst nach einem damals 46-jährigen Mann gesucht. Es sollte sich um einen Nachbarn der getöteten Frau handeln, dem eine „besondere Rolle“ in dem Fall zugeschrieben wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte damals betont, dieser Mann sei nicht zur Fahndung ausgeschrieben und er stehe auch nicht unter dringendem Tatverdacht. Klar war aber, dass er sich nicht in seinem üblichen Wohnumfeld aufhielt.

Die Polizei hatte eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe gebildet. Die ermordete Frau war selbst eine Jägerin gewesen, am mutmaßlichen Tatort war aber keine Schusswaffe gefunden worden.

Kurz zuvor nach Mögelin gezogen

Das Opfer war erst wenige Monate vor der Tat nach Mögelin gezogen. Die Frau wohnte dort auf einem Grundstück etwas außerhalb der Ortslage. Der Feldweg, an dem sie in ihrem Auto gefunden wurde, führte dort hin. Zu DDR-Zeiten war das ein Übungsgelände der Gesellschaft für Sport und Technik (GST).

Die ermordete Frau hatte zuvor in Biederitz bei Magdeburg ( Sachsen-Anhalt) gewohnt. Über 30 Jahre lang hatte sie dort die Gaststätte „Gänsekrug“ betrieben. Die Gaststätte war aus finanziellen Gründen zwangsversteigert worden. Ihr Wohnhaus, das in der Nähe stand, hatte sie verkauft. Eine Baufirma, die sie auch hatte, war pleite gegangen. Es hieß, sie habe Schulden gehabt.

Von Geldsorgen geplagt

Viele Jahre lang soll sie von Geldsorgen geplagt worden sein. Mit dem Verkauf von Wild habe sich die Jägerin etwas Geld beschafft.

Die Frau hatte zuletzt in einem Premnitzer Bäckereigeschäft gearbeitet. Nach Mögelin sei sie gekommen, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Erst kürzlich zugereist, war sie dort aber nur wenigen Einwohnern bekannt. Es hieß, sie habe einen Pferdehof aufbauen wollen. Andere Stimmen sagten, sie habe ein Rotwildgatter geplant.

Beziehung mit einem Mann

Die getötete Frau war geschieden und soll allein gelebt haben. Sie habe sich aber in einer Beziehung mit einem Mann aus dem Land Brandenburg befunden.

Die näheren Umstände des Tötungsverbrechens sollen nun in einer Verhandlung vor dem Landgericht Potsdam geklärt werden. In den Terminansetzungen für den Monat Juni ist sie noch nicht zu finden. Man kann aber davon ausgehen, dass es mit dem Fall noch in diesem Jahr losgehen wird.

Von Bernd Geske