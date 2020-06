Premnitz

Dass dies keine Sitzung unter normalen Vorzeichen ist, war auf den ersten Blick zu erkennen. Als die Premnitzer Stadtverordneten am Donnerstagabend wie immer im Saal der Oberschule tagten, bot sich unter Corona-Bedingungen ein total verändertes Bild. Alle Abgeordneten, Verwaltungsbeschäftigten und Zuhörer saßen einzeln und zwischen den Tischen wurden große Abstände gelassen.

Alle Anwesenden mussten sich mit ihren Kontaktdaten in Listen eintragen, die Fenster waren weit geöffnet, Mund-Nase-Masken und Desinfektionsmittel lagen bereit. Es war also leicht zu erkennen, dass hier in Krisenzeiten getagt wird. Die erste Bestandsaufnahme der städtischen Finanzen, die Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) dann bekannt gab, klang aber angesichts der teils dramatischen Rahmenbedingungen gar nicht so negativ.

Einbruch bis zu 25 Prozent

Die Steuerschätzung des Landes vom Mai, teilte er mit, sage für die Städte und Gemeinden aufgrund der Corona-Pandemie für das laufende Jahr Steuereinbrüche voraus. Besonders drastisch werde der Rückgang in den Gewerbesteuern erwartet. Im Vergleich zur vorangegangenen Oktober-Schätzung könnte die Gewerbesteuer um bis zu 25 Prozent einbrechen.

Da die nächste planmäßige Steuerschätzung erst im November stattfinden würde, plant das Land nun schon im September eine Corona-Sondersteuerschätzung.

„Relativ gut aufgestellt“

Der Städte- und Gemeindebund des Landes habe im April und Juni mit zwei Schnellabfragen zur Liquiditäts- und Haushaltslage die erwarteten Einnahmeausfälle der Kommunen erhoben, hat Ralf Tebling gesagt. Demnach werde bei den Gemeinschaftssteuern ein Rückgang von bis zu 25 Prozent erwartet. In der Gewerbesteuer gehe es um ein Minus von 25 bis 50 Prozent, je nachdem welche Branchen es an den Standorten gebe.

Die Stadt Premnitz hat gegenwärtig in der Gewerbesteuer für 2020 noch eine Einnahme von 2,3 Millionen Euro im Plan. Im Moment lasse sich für die Stadt Premnitz noch kein konkret erwarteter Verlust beziffern, so der Bürgermeister. Er sehe die Stadt aber „relativ gut aufgestellt“.

Industrie vermutlich robust

Um die pandemiebedingte Situation der Unternehmen am Standort besser einschätzen zu können, berichtete Tebling, habe er zusammen mit dem Standortmanager Roy Wallenta wichtige Unternehmen mit hohem Gewerbesteueraufkommen besucht. Bei den Gesprächen habe sich gezeigt, dass die in Premnitz ansässigen Branchen weniger gefährdet seien und dass der Gewerbesteuerausfall unter dem erwarteten Landesdurchschnitt von 25 Prozent liegen dürfte.

„Es gibt keine Entwarnung“, so Ralf Tebling, „aber es sieht so aus, als wenn die Premnitzer Unternehmen relativ gut durch die Krise kommen.“ Die Industrie werde sich vermutlich als robust erweisen.

Liquidität 2020 stabil

Die Liquidität im Premnitzer Haushalt für 2020 sei stabil, teilte der Bürgermeister mit. Eine Haushaltssperre sei in den wesentlichen Größenordnungen nicht zu erwarten. Das in der Planung vorgesehene positive Ergebnis könne wohl aber „aus heutiger Sicht“ nicht mehr erzielt werden. Es sei mit einem defizitären Jahresabschluss zu rechnen.

Der Finanzplan für 2021 zeige bereits ohne Pandemie-Betrachtung im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 194.000 Euro, so der Bürgermeister. Nach einer ersten groben Schätzung könnte dieses Defizit auf 500.000 bis 800.000 Euro anwachsen.

Von Bernd Geske