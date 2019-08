Premnitz

In der Villa am See in Premnitz wird die Reihe „ Stadtgespräch“ am Donnerstag, dem 5. September, fortgesetzt. Inhaber Stefan Behrens ( Bündnis 90/Grüne) hat diesmal Landrat Roger Lewandowski ( CDU) zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Bürger sollen mitreden

Stefan Behrens...