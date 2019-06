Premnitz

Die Premnitzer Stadtverordneten eröffnen mit ihrer konstituierenden Sitzung die Reihe der größeren Gemeinden. Sie treffen sich am Donnerstag, dem 13. Juni, um 17 Uhr im Saal der Oberschule, um die Weichen für die neue Legislaturperiode zu stellen. Kurz zusammengefasst, geht es darum, die Ergebnisse der Kommunalwahl vom 26. Mai in Positionen, Personen und Verantwortlichkeiten in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) umzuwandeln.

Dass das keine kleine Aufgabe ist, zeigt die Tagesordnung, die in ihrem öffentlichen Teil immerhin 18 Punkte hat. Schon früh könnte es einen ersten Knaller geben, denn ziemlich am Anfang wird über die Bildung von Fraktionen informiert. Aus der Gerüchteküche soll an dieser Stelle nichts aufgewärmt werden, nur so viel sei mitgeteilt: In der neuen SVV wird es drei Abgeordnete geben, die allein für ihre Parteien eingezogen sind.

Anschluss an Fraktion

Für einzelne Abgeordnete kann es sinnvoll sein, sich einer Fraktion anzuschließen, weil sie dann mehr Rechte haben. Da Kai Berger ( AfD) schon in der letzten Wahlperiode in der SVV saß, aber fraktionslos blieb, hätte es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es bei ihm so weiter geht.

Stefan Behrens ( Bündnis 90/Die Grünen) und Ralf Engeleiter ( FDP) ziehen erstmals in die SVV ein. Sollten sich einer oder beide Fraktionen anschließen, kann das eine wichtige Weichenstellung für künftige Mehrheiten sein.

SPD am stärksten

Die SPD wird mit fünf Sitzen die stärkste Fraktion. Ergänzt durch Bürgermeister Ralf Tebling (ebenfalls SPD) würden die Sozialdemokraten auf sechs Stimmen kommen und würden als stärkste Kraft auftreten.

Mit je drei Sitzen ziehen CDU, Linke und die Wählergemeinschaft Döberitz-Mögelin-Premnitz (DMP) in die SVV ein. Es könnte für eine oder mehrere dieser Fraktionen attraktiv sein, sich durch das Aufnehmen eines einzelnen Mitgliedes zu verstärken.

17 statt 18 Stadtverordnete

Zu beachten ist, dass es in der neuen SVV einschließlich Bürgermeister „nur“ 18 Stimmen geben wird. Eigentlich hätten es 19 sein müssen, so war es in der abgelaufenen Wahlperiode auch. Doch weil Kai Berger für die AfD diesmal sehr viele Stimmen holte, es aber keinen zweiten AfD-Vertreter gibt, wird die Zahl der Stadtverordneten auf 17 reduziert.

Auf der Sitzung am Donnerstag steht dann Wahlleiter Mark Weise im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Gültigkeit der Wahlen für die SVV Premnitz und die Ortsbeiräte von Mögelin und Döberitz ist festzustellen.

Die wichtigste Wahl

Die vermutlich wichtigste Wahl des Abends gilt der oder dem künftigen Vorsitzenden der SVV. Die SPD als stärkste Fraktion sollte Zugriff darauf haben. Allerdings war es vor fünf Jahren vorgekommen, dass der SPD-Kandidat von der SVV keine Mehrheit bekam.

Anschließend werden zwei Stellvertreterinnen/Stellvertreter für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden gewählt und danach die ausgeschiedenen Stadtverordneten verabschiedet. Zu beschließen ist die Bildung des Hauptausschusses. Danach ist die Bildung von ständigen Ausschüssen dran. In den letzten Jahren hatte es einen Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung und einen für Soziales und Finanzen gegeben.

Senioren und Jugend

Nicht zuletzt sollen die Mitglieder des Seniorenbeirats benannt werden. Jugendliche dürfen ihre Gedanken zur Gründung eines Jugendparlamentes vorstellen.

Von Bernd Geske