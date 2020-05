Tagesmütter: Fünf harte Wochen und ein bisschen Glück

Premnitz

Während die Kindertagesstätten im Land aufgefordert sind, von der Notfallbetreuung zum „eingeschränkten Regelbetrieb“ überzugehen, dürfen die Tagespflegepersonen seit Montag wieder im vollen Umfang arbeiten. Tagespflegepersonen, die in der großen Mehrzahl Tagesmütter sind, haben sowieso nur kleine Gruppen, weil sie von jeher nur bis zu fünf Kinder betreuen dürfen.

Für die beiden einzigen Tagesmütter im Premnitzer Stadtgebiet, Ulrike Völtzke („Rosenrot“) und Veronika Breitenfeld („Schneeweißchen“) , die seit 2016 getrennt gemeinschaftlich in der Kindertagespflege „Märchenland“ zusammen arbeiten, ist nun schwere Zeit zu Ende gegangen. Am 18. März hatten sie ihre Einrichtung wegen der Corona-Auflagen schließen müssen.

Märchen spielen im Märchenhaus eine große Rolle. Ulrike Völtzke erzählt hier das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein. Quelle: Bernd Geske

„Gleich zu Beginn hatten wir fünf harte Wochen zu überstehen“, blickt Ulrike Völtzke zurück. Von ihren zusammen zehn Mädchen und Jungen hatten nur die Eltern eines Kindes von den Behörden die Erlaubnis für eine Notfallbetreuung bekommen. Nicht wenige Tagesmütter hatten in dieser Zeit komplett zugemacht, weil das Arbeiten sich für sie einfach nicht lohnte.

Vor nunmehr drei Wochen hatten die beiden Frauen vom Märchenhaus dann Glück, weil durch die gelockerte Notfallbetreuung deutlich mehr Eltern eine Erlaubnis bekamen, so dass sie wieder acht Kinder in die Tagespflege bekamen. In einem Fall hatte das Jugendamt angeordnet, dass ein Kind wieder in die Tagespflege muss. Ein Junge im Vorschulalter war nun am Montag der letzte, der wiederkam und die Zehner-Kinder-Belegschaft wieder vervollständigte.

Rückschritte in der Entwicklung

Bei den Kindern, die nach mehreren Wochen wieder in die Tagespflege zurück kehrten, haben die beiden Tagesmütter nicht selten deutliche Entwicklungsrückschritte festgestellt. Viele hatten wenig Kontakt mit anderen Kindern gehabt. Oft seien Eltern traurig gewesen, weil sie keine Berechtigung für die Betreuung bekamen. Zurück in der Tagespflege, war es die Hauptaufgabe, die Selbstständigkeit, das Sozialverhalten und die Sprachfähigkeit der Kinder wieder in Schwung zu bringen.

Aus wirtschaftlicher Sicht war die angeordnete Einschränkung ihrer Tätigkeit für die beiden Tagesmütter gerade so lang, wie sie noch zu verkraften war. „Wir werden das überleben“, sagt Ulrike Völtzke. Sie hätten von öffentlichen Stellen eine kleine Fortzahlung erhalten, um ihre Kosten begleichen zu können. Ihren Antrag auf Soforthilfe hat die ILB abgelehnt.

Aus der Not eine Tugend

Allerdings haben die beiden Tagesmütter aus der Not eine Tugend gemacht und in der beschäftigungsarmen Zeit ihre jeweils 25 Tage Urlaub genommen. Den Rest des Jahres werden sie nun ohne Urlaub über die Runden kommen müssen.

Während die Tagesmütter nach den Corona-Beschränkungen nun seit Montag wieder voll arbeiten können, ist ihnen eine vorher unbekannte Problemlage doch noch geblieben. Sie haben zwei Kinder im Vorschulalter, die im August zur Schule kommen, das ist klar. Zum Zeitpunkt der Einschulung war es in früheren Jahren aber auch immer üblich, dass die Kinder, die drei Jahre wurden, dann von ihren Tagesmüttern in eine Kita hinüber wechseln. Denn normalerweise sollen Tagesmütter nur Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres betreuen.

Wechsel unsicher

Weil Ulrike Völtzke aber eine ausgebildete Erzieherin mit langer Berufserfahrung ist, haben es die Behörden immer wieder mal gestattet, auch ältere Kinder länger zu behalten. Sonst hatte es spätestens im Mai immer festgestanden, wann welche Kinder aus der Tagespflege in welche Kita wechseln, berichtet sie. In diesem Jahr gebe es wegen der Corona-Probleme dazu von den zuständigen Stellen noch überhaupt keine Aussagen.

„Wir behalten die Kinder gerne ein bisschen länger hier bei uns“, stellt Ulrike Völzke fest. „Aber wir können deshalb nicht planen, wann wir wieder neue Kinder aufnehmen können.“ Vier ihrer Mädchen und Jungen hätten jetzt das Alter, um in eine Kita zu wechseln. Und es gebe schon wieder neue Eltern, die wegen eines Betreuungsplatzes bei ihnen fragen. Die Unsicherheit über die Vergabe von Plätzen müsse so schnell wie möglich beendet werden.

