Premnitz

25 Jahre ist es nun her, dass beim Premnitzer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) die Tanzgruppe gegründet worden ist. Die Leitung hatte zu Beginn Beate Reichelt und die Frauen gaben sich den Namen „ Tanzmäuse“.

Nach wenigen Monaten übernahm Renate Gehrke die Premnitzer Tanzgruppe. Kurz zuvor hatte sie für die in Brandenburg/Havel ebenfalls neu gegründete Tanzgruppe „Havelbienen“ die Leitung übernommen.

Gäste sind willkommen

„ Tanzmäuse“ und „Havelbienen“ feiern nun mit einer Festveranstaltung am Mittwoch, dem 8. Mai, ab 14 Uhr im Premnitzer Gasthaus „ Retorte“ ihr 25-jähriges Bestehen. Gäste sind herzlich willkommen. Kaffee und Kuchen müssen aber selbst bezahlt werden.

Im Programm sollen ein paar der alten Tänze dargeboten werden, kündigt Renate Gehrke an. Auch die Lieblingstänze der beiden Gruppe sollen vorgeführt werden. Immer wenn es möglich ist, wird das Publikum mit einbezogen.

Die „Tanzmäuse“ beim Marrakeschtanz auf der Bühne im Optikpark. Quelle: privat

Als 1994 die „ Tanzmäuse“ in Premnitz gegründet wurden, berichtet Renate Gehrke, sei das Tanzen von Frauen des Altersbereichs „50 Plus“ noch Neuland im Havelland gewesen. Aus den Anfängen hätten sich feste Stammgruppen entwickelt. Neue Tänzerinnen seien hinzu gekommen, viele neue Tänze wurden gelernt.

Im Laufe der Jahre ist die Zahl der eigenen Tänze auf über 150 gestiegen. Dabei seien Tänze, die man Ohrwürmer nennt, teilt Renate Gehrke mit. Beide Gruppen hätten einen tollen Country-Tanz, einen Fünf-Paar-Tanz und eine Formation. Die Premnitzer haben auch eine Quadrille nach dem Riverquaimarsch, sie tanzen Figuren nach dem Brandenburger Wanderlied und haben auch etwas Orientalisches, den Marrakesch-Tanz.

Tanzfreizeiten als Höhepunkte

Bei vielen Veranstaltungen traten die beiden Tanzgruppen auf, vor allem in der Weihnachtszeit. Auch auf der Bühne des Optikparks waren sie schon zu sehen. Höhepunkte der zurück liegenden Jahre, so berichtet Renate Gehrke, waren die gemeinsamen Tanzfreizeiten in Bad Pyrmont, Osterholz Scharmbeck und Premnitz. „Nun sind wir alle älter geworden und unsere Tänze ein wenig bescheidener“, resümiert sie, „aber wir sind dabei geblieben und feiern nun gemeinsam 25 Jahre Tanzen.“

Von Bernd Geske