Premnitz

Über das Wochenende sind bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Bergstraße in Premnitz eingedrungen, das gerade umgebaut wird. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten mehrere Thermostate und eine Wasserpumpe.

Herbei gerufene Polizisten haben am Montagmorgen nach Spuren gesucht und eine Anzeige aufgenommen. Nach einer ersten Analyse liegt der finanzielle Schaden im Bereich von 1.000 Euro.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ