Trauungen nur noch bis 15 Personen

Premnitz

Die fünf Spielplätze in der Stadt Premnitz und ihren Ortsteilen Döberitz und Mögelin waren am Dienstag noch offen. Es war aber schon ziemlich klar abzusehen, dass nach dem Eintreffen der für den gleichen Nachmittag bereits angekündigten Allgemeinverfügung vom Land ab Mittwoch alles anders sein würde.

Wie der Premnitzer Bürgermeister Ralf Tebling gesagt hat, sind erste Festlegungen über Einschränkungen bereits getroffen worden. So dürfen an Trauungen im Rathaus künftig nur noch bis zu 15 Personen teilnehmen. Trauerfeiern auf dem Waldfriedhof dürfen nicht mehr in der großen Trauerhalle stattfinden, sie sind fortan komplett im Freien abzuhalten.

Der Jugendclub Preju ist auch geschlossen. Quelle: Bernd Geske

Alle Veranstaltungen in städtischen Einrichtungen sind bereits abgesagt worden. Betroffen sind hier bereits gebuchte Feiern im Sport- und Gemeindezentrum von Mögelin und das Bürgerhaus von Döberitz. Im früheren Kulturhaus Liebigstraße, jetzt offiziell Bürgerhaus genannt, hat die Begegnungsstätte des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) alle Aktivitäten eingestellt und auch der Jugendclub Preju hat geschlossen.

Die Stadtbibliothek, die von der Premnitzer Arbeitsförderungsgesellschaft AFP betrieben wird, hat zugemacht. Nachdem die Vereine und Verbände bereits vor wenigen Tagen ihren Trainings- und Wettkampfbetrieb eingestellt haben, hat die Stadt nun alle ihre Sportstätten gesperrt.

Verwaltung bleibt besetzt

Auch das Premnitzer Rathaus wird ab Mittwoch bis auf Weiteres geschlossen sein. Es wird darauf orientiert, dass die Bürger mit der Verwaltung schriftlich, per Telefon oder E-Mail Kontakt aufnehmen sollen. Die Angestellten der Verwaltung werden aber nach wie vor anwesend sein, teilt der Bürgermeister mit. Das ordnungsgemäße Verwaltungshandeln werde weiterhin gewährleistet sein. Es werde auch niemand abgewiesen, wenn Einwohner vor dem Rathaus stehen, um eine wichtige Angelegenheit zu erledigen. Der Außendienst der Vollstreckung und der Sozialen Anlaufstelle ist eingestellt.

Die vier Kitas und zwei Schulen der Stadt bleiben vorerst offen. Im Rahmen einer „Notfallbetreuung“ werden aber nur Kinder aufgenommen, deren Eltern im Bereich der „kritischen Infrastruktur“ arbeiten. Die entsprechenden Antragsformulare liegen dort aus.

Zwei Versammlungen abgesagt

Zwei Einwohnerversammlungen, die die Stadt angekündigt hatte, sind nun abgesagt. Am 30. und 31. März sollten Informationsveranstaltungen über den Ausbau der Ringstraße in Mögelin und über die Aufstellung des Bebauungsplanes „ Uferstraße/Erlenweg“ in Premnitz stattfinden. Die Beteiligung der Bürger findet nur auf elektronischem Weg oder per Telefon statt.

Die Unterlagen über den Bebauungsplan für das Wohngebiet sind am Dienstag auf die Homepage der Stadt (www.premnitz.de) gestellt worden. Sie stehen unter „Aktuelles“ und „Rathaus & Politik, Bekanntmachungen“. Stellungnahmen können bis 8. April eingereicht werden. Hinweise und Einwendungen können gerichtet werden an Jenny Jost, j.jost@premnitz.de. Die Formulare stehen online zur Verfügung.

Pläne auf der Homepage

Auch die Unterlagen für den geplanten Ausbau der Ringstraße können auf der Homepage der Stadt jetzt eingesehen werden. Mit einer Bausumme von 950 000 Euro ist er das größte Straßenbauvorhaben der Stadt Premnitz seit vielen Jahren. Baubeginn soll am 1. April sein, der Abschluss der Arbeiten ist für den 15. Dezember geplant. Auskunft für die Stadt gibt Marco Kapfer (03386/25 92 24), für die Bauüberwachung Felix Püschel (03322/ 10 31465), für den Wasser- und Abwasserverband Christian Kolrep (03385/49 57 60 und Edith Rennmann (03385/ 49 57 00).

Noch für den Dienstagnachmittag ist im Premnitzer Rathaus fest mit dem Eintreffen der nächsten Allgenmeinverfügung des Landes gerechnet worden. Mitgeteilt werden sollten darin weitere Einschränkungen, die ab Mittwoch gelten sollen.

Von Bernd Geske