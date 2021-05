Döberitz

Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr am Montagmorgen zunächst den Radweg entlang der B 102 von Pritzerbe kommend in Richtung Premnitz. Auf Höhe der Straße Am Hafen wollte er offenbar die Fahrbahn überqueren, beachtete hierbei aber nicht den Verkehr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der den Radler noch am Hinterrad traf. Der 54-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Der 34-jährige Autofahrer, der in den Unfall verwickelt war, war den Polizisten kein Unbekannter. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und wurde schon mehrmals ohne Führerschein beim Autofahren erwischt.

Diesmal stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher. Das Auto musste er stehen lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Von MAZonline