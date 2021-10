Unternehmergemeinschaft Premnitz dankt Standortmanager Roy Wallenta

Premnitz

Für Klaus Piefke und die Premnitzer Unternehmergemeinschaft war es so etwas wie ein Neuanfang, für den Standortmanager im Industriepark, Roy Wallenta, fiel der Schlussvorhang. Zum ersten Mal nach vielen Monaten, in denen die Corona-Regeln eine geordnete Zusammenkunft nicht gestatteten, kam am Mittwoch die Unternehmergemeinschaft Premnitz wieder zusammen.

Klaus Piefke, Sprecher der Unternehmer und Geschäftsführer im EEW-Kraftwerk, hatte großen Zuspruch erwartet. Diese Erwartungen wurden fast übererfüllt, im Saal von Genuss-Catering in der Bahnhofstraße blieb kein Platz mehr frei. „Ich freue mich aufrichtig, dass wir in so großer Zahl zusammenkommen“, freute sich Klaus Piefke.

Der Dank zum Schluss

Das war darum auch der richtige Rahmen, um Roy Wallenta noch einmal zu danken. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Premnitz und Amtsvorgänger von Bürgermeister Ralf Tebling übernahm, nachdem er das Rathaus verlassen hatte, die Aufgabe des Standortmanagers im Industriepark. Jede Neuansiedlung und jeder Flächenverkauf im Industriepark ging über seinen Schreibtisch.

Bürgermeister Ralf Tebling dankt Roy Wallenta. Quelle: Joachim Wilisch

Im Dezember zieht sich Wallenta nun allerdings zurück. „Jeder Abschnitt hat einmal ein Ende“, sagte er und gab noch einmal einen Überblick über die Flächen im Industriepark. „Insgesamt sind es rund 200 Hektar. Fast 90 Prozent der Flächen befinden sich in Privatbesitz.“ Allerdings sei das nur die halbe Wahrheit, denn es gebe trotzdem viel Platz im Industriepark. Rechne man die Auslastung auf die reale Bebauung herunter, dann seien 60 Prozent des Parks ausgelastet.

Wallenta berichtete von „einer Flut von Anfragen“. Das Interesse an der Region sei ungebrochen.

Viel auf dem Weg

Sowohl die Unternehmergemeinschaft, die von Roy Wallenta ebenfalls betreut wurde, als auch Bürgermeister Ralf Tebling dankten anschließend dem ehemaligen Bürgermeister für sein Engagement. „Du hast hier viel auf den Weg gebracht, dafür sind wir dankbar“, sagte Tebling. Und wie ernst die Unternehmergemeinschaft im Rathaus der Stadt Premnitz genommen wird, machte Bürgermeister Ralf Tebling in einer Ansprache zur Lage der Wirtschaft in der Stadt Premnitz klar.

Der Bericht geriet am Ende zu einer Werbung für die Wirtschaftsregion. Das ist der Zusammenschluss der Städte Brandenburg an der Havel, Premnitz und Rathenow, der mit Berufemarkt und weiteren Initiativen versucht, Fachkräfte an Premnitz zu binden.

Treffen der Unternehmergemeinschaft Premnitz. Quelle: Joachim Wilisch

„Ich appelliere an alle hier im Raum, sich bei der Wirtschaftsregion einzubringen, das lohnt sich,“ so der Bürgermeister. Ralf Engeleiter, Gastronom und Stadtverordneter, empfahl, einen Blick auf ein Unternehmen in Rathenow zu werfen. „Die MAP hat zahlreiche Bewerbungen für ihre Lehrstellen bekommen. Da kann man ja auch mal nachfragen, wie das geschafft wurde.“

Neuansiedlungen und Betriebsübergänge

Die Wirtschaftsregion ist gerade für die neuen Mitglieder in der Unternehmergemeinschaft wichtig. Das betonten sie in einer Vorstellungsrunde. Tatsächlich ist es seit 2018 und in der Corona-Zeit gelungen, Neuansiedlungen und Betriebsübergänge abzuschließen.

Zum Beispiel die Velux GmbH in den Hallen der ehemals insolventen Firma First Wood oder die Investition von Richter Recycling. Insgesamt zehn Firmen stellten sich am Mittwoch vor. Mitgliedermangel ist also in der Unternehmergemeinschaft kein Thema. In Corona-Zeiten ist auch das eine gute Nachricht.

Von links: Klaus Piefke, Anja Führlich, Roy Wallenta, Ralf Tebling. Quelle: Joachim Wilisch

Wie aber will die Unternehmergemeinschaft in den kommenden Wochen wieder Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Klaus Piefke erinnert an den „Tag der offenen Unternehmen“, zu dem die Gemeinschaft 2019 eingeladen hatte. „Damals standen uns 15 000 Euro zur Verfügung und wir haben am Abend noch ein Rockkonzert veranstaltet.“

Letzteres sei insbesondere bei der jungen Generation gut angekommen. Zu den Unternehmensbesuchen kamen viele Pensionäre, die früher im Chemiefaserwerk gearbeitet hatten. „Da war für jeden etwas dabei“, so Piefke.

Eine neue Idee

Einen Tag der offenen Unternehmen könne man in dieser Form wohl nicht mehr organisieren. Matthias Hohmann hatte aber eine andere Idee, angelehnt an die Job-Challenge, die zum digitalen Berufemarkt der Wirtschaftsregion Westbrandenburg angeboten wurde. Jugendliche, die am Berufemarkt online teilnahmen, mussten bei der Job Challenge, die von der Kreissportjugend Havelland organisiert wurde, Aufgaben lösen und Punkte sammeln. Später kamen die Teilnehmer in einen Lostopf und es wurden Gewinner und Preisträger gezogen.

„Etwas in der Form könnten wir auch in Premnitz machen“, sagte Matthias Hohmann. Widerspruch erhob sich nicht.

Letzte Ansprache von Roy Wallenta. Quelle: Joachim Wilisch

Für Roy Wallenta gibt es auch eine Nachfolge. „Das ist das Sachgebiet Wirtschaftsförderung im Rathaus der Stadt Premnitz“, verriet Bürgermeister Ralf Tebling. Anja Führlich werde sich dort um alle Fragen und Angelegenheiten kümmern, die mit der Unternehmergemeinschaft zu tun haben.

Von Joachim Wilisch