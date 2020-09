Ute Arndt stellt im Premnitzer Rathaus aus

Premnitz

Das Premnitzer Rathaus ist der nächste Ort, an dem vorgeführt wird, dass das kulturelle Leben in Zeiten der Corona-Gefahr nicht länger brach liegen soll. Am Donnerstagabend hat die Rathenower Malerin Ute Arndt dort ihre Ausstellung „Augenblick“ eröffnet.

Anders als sonst war es aber doch. Hatte es bei früheren Veranstaltungen dieser Art im Rathaus schon drängelnde Massen gegeben, sollte angesichts möglicher Infektionen die Besucherzahl gleich klein gehalten werden. Einladungen waren nicht verschickt worden. Da waren die Organisatoren wohl gar nicht so unzufrieden, dass nur zwei Handvoll Gäste kamen.

Vielleicht frische Luft

Am Rande war zu erfahren, man wäre mit der Eröffnung wohl an die frische Luft gezogen, wenn viele Besucher gekommen wären. Einige trugen Masken, alle mussten sich am Eingang die Hände desinfizieren und ihre Kontaktdaten eintragen.

Bürgermeister Ralf Tebling ( SPD) machte aus der ungewöhnlichen Situation eine Tugend, als er den Sänger Herbert Grönemeyer zitierte. Ein Land ohne Kultur sei wie ein Gehirn ohne geistige Nahrung, habe jener gesagt, das gebe „Raum für Verblödung“, so Tebling. Nachdem es im Rathaus schon seit längerer Zeit keine der sonst üblichen Ausstellungen gegeben habe, sei er der Künstlerin sehr dankbar, dass sie nun in Premnitz etwas gegen die Verblödung tue. Das war ein Anlass zum Lachen für alle.

Viele rote Punkte

Ute Arndt hat gekonnt eine repräsentative Auswahl ihrer Werke ins Rathaus gezaubert. Nie zuvor war bei einer Eröffnung so früh so oft zu hören, dass Besucher sich Bilder zum Kauf reserviert hatten. Schon nach wenigen Minuten wurden rote Punkte verteilt, um anzuzeigen, welche Werke vergeben sind.

Die Künstlerin weiß, wo ihre Stärken liegen, und die hat sie eindrucksvoll aufgefahren. Große Blüten, große Blumen. Flirrend farbenfroh bunt getupfte Wiesen. Landschaften, Lichtungen, Blicke aufs Wasser. Ein bisschen was Abstraktes. Alles kraftvoll inszeniert.

Erdige Farben dominieren

Bei ihr dominieren die erdigen Farben, die mag sie besonders. Einige wenige Werke, bei denen Blau bestimmend ist, sorgen für Abwechslung. Im Premnitzer Rathaus hat sie viele kleinere Formate dabei – das soll es Interessenten, die zu Hause wenig Platz haben, auch möglich machen, Bilder zu erwerben.

Nur ein reines Acrylbild hat sie mitgebracht. Sie zeigt viel Ölmalerei. Wie es ihre Art ist, in Spachteltechnik. Reizvoll sind ihre Mixed-Media-Arbeiten, die dem Auge Spannendes bieten. Ute Arndt mischt hier Marmormehl, Sumpfkalk, Pigmente und ähnliches mit ein, um kleine Berge, Täler, Brüche, Kanten und Schluchten zu erzeugen.

1978 in Premnitz geheiratet

Sie habe eine ganz besondere Beziehung zu Premnitz, hat Ute Arndt den Gästen verraten. 1977 habe sie hier ihre künftigen Schwiegereltern kennen gelernt und 1978 hier geheiratet.

Ein „Auftragswerk“ ist auch dabei. Als sie im vergangenen Jahr im Rathaus zusammen mit zwei anderen Malerinnen ausstellte, hatte Ute Arndt drei Bilder vom Rathaus und von den Kirchen in Premnitz und Döberitz dabei. Die hatte ein Premnitzer Unternehmer als Dauerleihgaben fürs Rathaus angekauft. Weil die Mögeliner Kirche seinerzeit fehlte, was der Bürgermeister natürlich bemerkte, hat sie dieses Gotteshaus nun nachgereicht.

