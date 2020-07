Premnitz

In der Nacht zum Donnerstag ist ein VW Multivan gestohlen worden, der am Lindenweg in Premnitz abgestellt war. Der Besitzer hatte in der Nacht gegen 3 Uhr zwar Geräusche gehört, teilte er der Polizei mit, er hatte diese aber nicht mit seinem Auto in Verbindung gebracht. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert worden. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Von MAZ